Implementeer Unleash via een één-klik-installatie.
Open source feature flag-beheerplatform voor veilige, geleidelijke uitrol van features over elke technologiestack.
Kies een VPS-plan voor Unleash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Unleash kunt bouwen
Unleash is een open source functiebeheerplatform van enterprise-klasse, vertrouwd door teams van meer dan 1.000 organisaties. Het ontkoppelt code-implementatie van functieactivering — rol op elk moment uit naar productie en schakel functies selectief in voor specifieke gebruikers, percentage-uitrollen of omgevingen via een webcontrolepaneel, zonder opnieuw te implementeren.
Door Unleash zelf te hosten, blijven alle vlagconfiguratie- en gebruikersdoelgegevens binnen je eigen infrastructuur. Met meer dan 15 officiële SDK's die elke belangrijke taal en elk framework ondersteunen, kan je hele engineeringorganisatie feature flags adopteren met een consistente workflow — van A/B-testen en canary releases tot noodstopschakelaars.
Belangrijkste kenmerken van Unleash
Gefaseerde uitrollen
Stel functies beschikbaar aan een configureerbaar percentage gebruikers en breid de dekking geleidelijk uit, zodat je problemen opvangt voordat ze iedereen treffen.
15+ officiële SDK's
Native SDK's voor Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android en meer houden vlag-evaluatie snel en lokaal.
Omgevingstargeting
Beheer onafhankelijke vlagstatussen per omgeving — ontwikkeling, staging, productie — vanaf één controlepaneel zonder de configuratie te dupliceren.
Activatiestrategieën
Targeten op gebruikers-ID, IP-bereik, hostnaam of aangepaste contextvelden om precies te bepalen wie welke functie ziet.
Volledige auditlog
Elke vlagwijziging wordt vastgelegd met auteur en tijdstempel, waardoor je beschikt over een complete geschiedenis voor debugging en naleving.
Waarom Unleash op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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