Unleash is een open source functiebeheerplatform van enterprise-klasse, vertrouwd door teams van meer dan 1.000 organisaties. Het ontkoppelt code-implementatie van functieactivering — rol op elk moment uit naar productie en schakel functies selectief in voor specifieke gebruikers, percentage-uitrollen of omgevingen via een webcontrolepaneel, zonder opnieuw te implementeren.

Door Unleash zelf te hosten, blijven alle vlagconfiguratie- en gebruikersdoelgegevens binnen je eigen infrastructuur. Met meer dan 15 officiële SDK's die elke belangrijke taal en elk framework ondersteunen, kan je hele engineeringorganisatie feature flags adopteren met een consistente workflow — van A/B-testen en canary releases tot noodstopschakelaars.