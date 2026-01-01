Kimai is een volwassen open-source tijdregistratieapplicatie die freelancers, bureaus en bedrijven een betrouwbare manier biedt om factureerbare uren te registreren, klantprojecten te beheren en nauwkeurige facturen te genereren. Met een overzichtelijke webinterface, ondersteuning voor meerdere gebruikers en op rollen gebaseerde machtigingen, schaalt het van een individuele ontwikkelaar die zijn eigen tijd bijhoudt tot een bureau dat tientallen teamleden coördineert voor meerdere klanten.

In tegenstelling tot SaaS-tijdregistratietools die per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Kimai op je eigen VPS geen terugkerende abonnementskosten en volledige eigendom van je tijdregistraties en factureringsgegevens. Deze template bevat MySQL voor duurzame, productieklare opslag.