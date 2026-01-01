Implementeer Kimai met één klik installatie.
Gratis en open-source tijdregistratieplatform voor freelancers, bureaus en teams om factureerbare uren bij te houden en facturen te genereren.
Kies een VPS-plan voor Kimai
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kimai kunt bouwen
Kimai is een volwassen open-source tijdregistratieapplicatie die freelancers, bureaus en bedrijven een betrouwbare manier biedt om factureerbare uren te registreren, klantprojecten te beheren en nauwkeurige facturen te genereren. Met een overzichtelijke webinterface, ondersteuning voor meerdere gebruikers en op rollen gebaseerde machtigingen, schaalt het van een individuele ontwikkelaar die zijn eigen tijd bijhoudt tot een bureau dat tientallen teamleden coördineert voor meerdere klanten.
In tegenstelling tot SaaS-tijdregistratietools die per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Kimai op je eigen VPS geen terugkerende abonnementskosten en volledige eigendom van je tijdregistraties en factureringsgegevens. Deze template bevat MySQL voor duurzame, productieklare opslag.
Belangrijkste kenmerken van Kimai
Factureerbare urenregistratie
Timers starten en stoppen of handmatig uren invoeren voor elke klant, project of activiteit voor nauwkeurige facturatiegegevens.
Factuurgeneratie
Maak facturen direct vanuit geregistreerde tijdsinvoeren zonder te exporteren naar een aparte tool.
Gedetailleerde Rapportage
Filter rapporten op gebruiker, project, klant of datumbereik om het gebruik te begrijpen en de klantfacturering te ondersteunen.
Plugin-uitbreidbaarheid
Breid Kimai uit met community-plugins voor aangepaste workflows, integraties en aanvullende exportformaten.
Waarom Kimai op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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