Implementeer Rotki met één-klik installatie.
Open-source crypto portfoliotracker die alle gegevens lokaal verwerkt, waardoor je financiële informatie volledig privé blijft.
Kies een VPS-plan voor Rotki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rotki kunt bouwen
Rotki is een open-source portfolio-tracker, analyse- en belastingrapportagetool gebouwd rond één enkel principe: jouw financiële data verlaat nooit jouw machine. In tegenstelling tot gecentraliseerde portfolio-apps die bezittingen van exchanges en wallets op hun servers aggregeren, draait Rotki lokaal en verwerkt het alles op jouw eigen VPS — geen accounts, geen gegevensdeling, geen inbreukrisico.
Het maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en tientallen andere exchanges via alleen-lezen API-keys, volgt Ethereum- en Bitcoin-wallets en monitort DeFi-posities in protocollen zoals Aave en Uniswap. Zelfhosting geeft je persistente toegang vanaf elk apparaat zonder gevoelige API-keys bloot te stellen aan derden.
Belangrijkste kenmerken van Rotki
Lokale Gegevensverwerking
Alle portfoliodata wordt verwerkt op je eigen server — er wordt niets naar externe diensten gestuurd, waardoor het risico op datalekken van financiële gegevens wordt weggenomen.
Multibeurstracking
Maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en vele andere beurzen via alleen-lezen API-sleutels voor een uniform portfolio-overzicht.
DeFi Protocol Ondersteuning
Detecteert automatisch posities in Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO en andere DeFi-protocollen, inclusief opbrengsten en beloningen.
Generatie belastingrapporten
Genereert gedetailleerde rapporten van transacties, inkomsten en belastbare gebeurtenissen, geformatteerd voor accountants of import in belastingsoftware.
Blockchain Monitoring
Volgt Ethereum-adressen met alle ERC-20 tokens, Bitcoin-adressen en NFT-bezittingen met realtime waardebepaling.
Waarom Rotki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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