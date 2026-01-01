Rotki is een open-source portfolio-tracker, analyse- en belastingrapportagetool gebouwd rond één enkel principe: jouw financiële data verlaat nooit jouw machine. In tegenstelling tot gecentraliseerde portfolio-apps die bezittingen van exchanges en wallets op hun servers aggregeren, draait Rotki lokaal en verwerkt het alles op jouw eigen VPS — geen accounts, geen gegevensdeling, geen inbreukrisico.

Het maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en tientallen andere exchanges via alleen-lezen API-keys, volgt Ethereum- en Bitcoin-wallets en monitort DeFi-posities in protocollen zoals Aave en Uniswap. Zelfhosting geeft je persistente toegang vanaf elk apparaat zonder gevoelige API-keys bloot te stellen aan derden.