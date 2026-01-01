Implementeer Yuvomi met één klik.
Privé zelf-gehoste gezinsplanner voor taken, agenda's, maaltijden, boodschappen en huishoudbudgetten in één mobiel-gerichte app.
Kies een VPS-plan voor Yuvomi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yuvomi kunt bouwen
Yuvomi is een open source gezinsorganizer die taken, gedeelde agenda's, boodschappenlijstjes, maaltijdplannen, recepten, budgetten en huishoudelijke notities samenbrengt in één mobiel-gerichte progressieve web-app. Elke module is onafhankelijk, dus je kunt alleen de onderdelen gebruiken die bij jouw huishouden passen en de rest negeren.
Door Yuvomi zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige huishoudelijke gegevens — planningen, bonnetjes, contactlijsten, medische herinneringen — buiten de cloudservices van derden. De SQLite-database ondersteunt optionele AES-256-versleuteling in rust, en een ingebouwde planner zorgt voor automatische back-ups, zodat jouw gezinsinformatie privé blijft zonder in te boeten aan gemak.
Belangrijkste kenmerken van Yuvomi
Gedeelde gezinsplanner
Coördineer taken, agenda's, maaltijden en boodschappenlijstjes voor alle gezinsleden met toewijzingen voor meerdere gebruikers en meldingen.
Mobiel-eerst PWA
Installeert als een native-aanvoelende progressieve web-app op telefoons en tablets, met offline-geschikte weergaven voor huishoudbeheer onderweg.
Kalenderintegraties
Synchroniseer met Google Agenda, iCloud via CalDAV, Apple-apparaten en ICS-abonnementen om elke bestaande planning op één plek te bewaren.
Versleutelde SQLite-opslag
Optionele SQLCipher AES-256-versleuteling beschermt huishoudgegevens in rust, en geplande back-ups kunnen spiegelen naar elke WebDAV-bestemming.
Modulaire huishoudgereedschapskist
Schakel alleen de modules in die je nodig hebt — budgetten, maaltijdplanning, recepten, verjaardagen, contacten, documenten of huishouding — en sla de rest over.
Privé en trackervrij
Geen trackers van derden, geen telemetrie en een MIT-licentie houden je familiegegevens volledig onder je eigen controle op je VPS.
Waarom Yuvomi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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