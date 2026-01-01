Implementeer ClickHouse met één-klik-installatie.
Open source kolomgeoriënteerde OLAP-database ontworpen voor realtime analyses op miljarden rijen met een querylatentie van milliseconden.
Kies een VPS-plan voor ClickHouse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClickHouse kunt bouwen
ClickHouse is een open-source kolomgeoriënteerd databasebeheersysteem dat specifiek is gebouwd voor online analytische verwerking — het uitvoeren van aggregatiequery's over miljarden rijen in milliseconden, zonder vooraf berekende kubussen of gerealiseerde weergaven. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Yandex en nu onderhouden door ClickHouse Inc., voorziet het analyseplatforms, observability-backends en productgebeurtenispijplijnen van stroom bij bedrijven, van startups tot Cloudflare, Uber en eBay.
ClickHouse zelf hosten op je VPS geeft applicatie-backends, analyse-dashboards en observability-tools een hoogwaardige querylaag voor loggegevens, metrics, gebruikersgebeurtenissen en tijdreeks-workloads. De ingebouwde Play UI biedt een browsergebaseerde query-interface, zodat analisten SQL kunnen schrijven zonder een desktopclient te installeren.
Belangrijkste kenmerken van ClickHouse
Kolomopslag
Kolomgebaseerde compressie en schijfindeling leveren 10 tot 100x hogere compressieverhoudingen en aanzienlijk snellere aggregatiequery's dan rijgeoriënteerde databases.
MergeTree-enginefamilie
Gespecialiseerde tabelengines voor tijdreeksen, gerepliceerde gegevens, optellende aggregaten en grafiekwerklasten optimaliseren opslag en query's per gebruiksscenario.
Ingebouwde Play UI
Voer ad-hoc SQL-query's direct vanuit de browser uit op /play met syntaxismarkering, querygeschiedenis en resultaatvisualisatie.
Gematerialiseerde weergaven
Geleidelijk bijgehouden vooraf geaggregeerde tabellen stellen je in staat om dashboardquery's uit te voeren op miljarden rijen met een latentie van minder dan een seconde.
Gedistribueerd en gerepliceerd
Native ondersteuning voor sharding over knooppunten en het repliceren van tabellen voor hoge beschikbaarheid zonder externe coördinatiediensten.
Waarom ClickHouse op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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