ClickHouse is een open-source kolomgeoriënteerd databasebeheersysteem dat specifiek is gebouwd voor online analytische verwerking — het uitvoeren van aggregatiequery's over miljarden rijen in milliseconden, zonder vooraf berekende kubussen of gerealiseerde weergaven. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Yandex en nu onderhouden door ClickHouse Inc., voorziet het analyseplatforms, observability-backends en productgebeurtenispijplijnen van stroom bij bedrijven, van startups tot Cloudflare, Uber en eBay.

ClickHouse zelf hosten op je VPS geeft applicatie-backends, analyse-dashboards en observability-tools een hoogwaardige querylaag voor loggegevens, metrics, gebruikersgebeurtenissen en tijdreeks-workloads. De ingebouwde Play UI biedt een browsergebaseerde query-interface, zodat analisten SQL kunnen schrijven zonder een desktopclient te installeren.