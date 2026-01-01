Implementeer SoulSync via één-klik-installatie.
Geautomatiseerd platform voor muziekontdekking en collectiebeheer dat streamingdiensten verbindt met je zelf-gehoste bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor SoulSync
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SoulSync kunt bouwen
SoulSync is een intelligent muziekbeheerplatform dat je streamingaccounts — Spotify, Tidal, Qobuz en Deezer — verbindt met je zelfgehoste muziekbibliotheek. Het spiegelt automatisch afspeellijsten, houdt artiesten in de gaten voor nieuwe releases, verrijkt metadata via tien parallelle achtergrondtaken en organiseert gedownloade bestanden met je voorkeursnaamgevingsconventies.
In tegenstelling tot passieve mediaservers beheert SoulSync je collectie actief: het genereert gepersonaliseerde ontdekkingsafspeellijsten, synchroniseert luistergeschiedenis en integreert met Plex, Jellyfin of Navidrome om je lokale bibliotheek in lijn te houden met je streamingvoorkeuren. Zelf hosten houdt je luistergegevens privé en je collectie volledig onder je controle.
Belangrijkste kenmerken van SoulSync
Synchronisatie streamingdienst
Spiegel afspeellijsten van Spotify, Tidal, Qobuz en Deezer direct naar je lokale muziekbibliotheek met automatische updates.
Artiestenreleasemonitoring
Volg favoriete artiesten en download automatisch nieuwe releases zodra ze verschijnen op verbonden streamingplatforms.
Metadataverrijking
Tien parallelle achtergrondtaken halen illustraties, songteksten en tags op van MusicBrainz, Spotify, Genius en LRClib om je collectie goed georganiseerd te houden.
Mediaserverintegratie
Maak verbinding met Plex, Jellyfin of Navidrome, zodat je lokale bibliotheek gesynchroniseerd blijft met je streaminggeschiedenis en afspeellijsten.
Ontdekkingsafspeellijsten
Genereer gepersonaliseerde afspeellijsten — Release Radar, Discovery Weekly, en decennium- of genremixen — op basis van je luistergewoonten.
Waarom SoulSync op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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