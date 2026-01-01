SoulSync is een intelligent muziekbeheerplatform dat je streamingaccounts — Spotify, Tidal, Qobuz en Deezer — verbindt met je zelfgehoste muziekbibliotheek. Het spiegelt automatisch afspeellijsten, houdt artiesten in de gaten voor nieuwe releases, verrijkt metadata via tien parallelle achtergrondtaken en organiseert gedownloade bestanden met je voorkeursnaamgevingsconventies.

In tegenstelling tot passieve mediaservers beheert SoulSync je collectie actief: het genereert gepersonaliseerde ontdekkingsafspeellijsten, synchroniseert luistergeschiedenis en integreert met Plex, Jellyfin of Navidrome om je lokale bibliotheek in lijn te houden met je streamingvoorkeuren. Zelf hosten houdt je luistergegevens privé en je collectie volledig onder je controle.