changedetection.io is een zelfgehost websitebewakingsplatform dat wijzigingen op elke webpagina detecteert en jou hiervan op de hoogte stelt — van inhoudsupdates en prijsschommelingen tot voorraadaanvullingen en regelgevende wijzigingen. Het gaat verder dan eenvoudige uptime-controles door je specifieke pagina-elementen te laten targeten met CSS-selectors, XPath, JSONPath of visuele selectie, en het gebruikt een geïntegreerde Playwright Chrome-browser om JavaScript-gerenderde pagina's en sites waarvoor je moet inloggen te monitoren.

Zelfhosting houdt jouw bewakingsdoelen, concurrentie-informatie en meldingsgegevens volledig privé, zonder kosten per pagina of per controle, ongeacht hoeveel sites of hoe vaak je ze monitort.