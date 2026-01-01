Implementeer changedetection.io met één-klik-installatie.
Zelfgehoste tool voor het bewaken van websiteveranderingen die je waarschuwt wanneer inhoud, prijzen of pagina-elementen worden bijgewerkt.
Kies een VPS-plan voor changedetection.io
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met changedetection.io kunt bouwen
changedetection.io is een zelfgehost websitebewakingsplatform dat wijzigingen op elke webpagina detecteert en jou hiervan op de hoogte stelt — van inhoudsupdates en prijsschommelingen tot voorraadaanvullingen en regelgevende wijzigingen. Het gaat verder dan eenvoudige uptime-controles door je specifieke pagina-elementen te laten targeten met CSS-selectors, XPath, JSONPath of visuele selectie, en het gebruikt een geïntegreerde Playwright Chrome-browser om JavaScript-gerenderde pagina's en sites waarvoor je moet inloggen te monitoren.
Zelfhosting houdt jouw bewakingsdoelen, concurrentie-informatie en meldingsgegevens volledig privé, zonder kosten per pagina of per controle, ongeacht hoeveel sites of hoe vaak je ze monitort.
Belangrijkste kenmerken van changedetection.io
JavaScript Paginaondersteuning
Geïntegreerde Playwright-browser rendert dynamische single-page apps en verwerkt inlogstromen die basis HTTP-monitoringtools niet kunnen bereiken.
Nauwkeurige elementtargeting
CSS-selectors, XPath, JSONPath en visuele selectie laten je precies de inhoud monitoren die ertoe doet, in plaats van de hele pagina.
Prijs- en voorraadmeldingen
Stel prijsdrempels en zoekwoordtriggers in, zodat je alleen een melding krijgt wanneer een product onder je doelprijs zakt of weer op voorraad is.
70+ Notificatiekanalen
Verstuur meldingen naar Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks en tientallen andere diensten via de Apprise-bibliotheek zonder aanvullende configuratie.
Wijzigingsgeschiedenis met Diff-weergave
Elke gedetecteerde wijziging wordt opgeslagen en visueel gemarkeerd, zodat je precies kunt zien wat er is gewijzigd en wanneer, zonder de originele pagina opnieuw te bezoeken.
Waarom changedetection.io op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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