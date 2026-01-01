FMD (Find My Device) is een open-source, zelf gehoste alternatief voor Google's Find My Device. Het werkt samen met de FMD Android-app: je telefoons rapporteren hun versleutelde locatie naar je eigen server, die je bereikt via een overzichtelijke webinterface om een verloren of gestolen apparaat te lokaliseren, het te laten rinkelen, een foto te maken, het scherm te vergrendelen of een externe wisactie te activeren. Elke opdracht wordt via je eigen server gerouteerd, zodat geen enkele derde partij ooit ziet waar je apparaten zijn.

Omdat je het zelf host op je eigen VPS, verlaten je locatiegeschiedenis en apparaatgegevens nooit de infrastructuur die jij beheert — er is geen Google-account vereist en geen vendor lock-in. End-to-end-versleuteling houdt de gegevens zelfs voor de server onleesbaar, waardoor je de zekerheid hebt van een commerciële apparaatvolgservice zonder in te boeten aan privacy.