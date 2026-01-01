Implementeer FMD in een één-klik-installatie.
Zelfgehoste, privacyvriendelijke Zoek mijn apparaat-server om jouw Android-telefoons en -tablets te lokaliseren, te laten rinkelen en op afstand te wissen.
Kies een VPS-plan voor FMD (Find My Device)
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FMD (Find My Device) kunt bouwen
FMD (Find My Device) is een open-source, zelf gehoste alternatief voor Google's Find My Device. Het werkt samen met de FMD Android-app: je telefoons rapporteren hun versleutelde locatie naar je eigen server, die je bereikt via een overzichtelijke webinterface om een verloren of gestolen apparaat te lokaliseren, het te laten rinkelen, een foto te maken, het scherm te vergrendelen of een externe wisactie te activeren. Elke opdracht wordt via je eigen server gerouteerd, zodat geen enkele derde partij ooit ziet waar je apparaten zijn.
Omdat je het zelf host op je eigen VPS, verlaten je locatiegeschiedenis en apparaatgegevens nooit de infrastructuur die jij beheert — er is geen Google-account vereist en geen vendor lock-in. End-to-end-versleuteling houdt de gegevens zelfs voor de server onleesbaar, waardoor je de zekerheid hebt van een commerciële apparaatvolgservice zonder in te boeten aan privacy.
Belangrijkste kenmerken van FMD (Find My Device)
Vind verloren apparaten
Lokaliseer de laatst gerapporteerde GPS-positie van elke geregistreerde telefoon of tablet direct vanuit de webinterface, zelfs wanneer het apparaat buiten bereik is.
Commando's op afstand
Laat een luid alarm afgaan, maak een foto, vergrendel het scherm of wis gegevens op afstand om een verloren of gestolen apparaat te beschermen.
End-to-end-encryptie
Locatiegegevens worden versleuteld op het apparaat voordat ze de server bereiken, zodat niemand — zelfs de host niet — je locatie kan lezen.
Android-begeleidende app
Werkt samen met de open-source FMD Android-app om de locatie te rapporteren en commando's te ontvangen zonder afhankelijk te zijn van Google Play Services.
Geen Google-account
Vervang Google Find My Device door een dienst die je volledig beheert, zonder cloudaccount of vendor lock-in vereist.
Waarom FMD (Find My Device) op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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