Implementeer FusionAuth met een één-klik-installatie.
Zelf-gehost klantidentiteits- en toegangsbeheerplatform met OAuth, SAML, sociale login, MFA en een developer-first API.
Kies een VPS-plan voor FusionAuth
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FusionAuth kunt bouwen
FusionAuth is een platform voor klantidentiteits- en toegangsbeheer dat specifiek is gebouwd voor ontwikkelaars — een zelfgehost alternatief voor Auth0, Okta en Cognito dat OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, social logins, multifactorauthenticatie, wachtwoordloze login en een uitgebreide REST API biedt. Oorspronkelijk gebouwd door Inversoft voor consumentenapps met veel verkeer, schaalt het van een enkele tenant naar miljoenen gebruikers op dezelfde implementatie.
Door FusionAuth zelf te hosten op je VPS blijven elk gebruikersaccount, wachtwoordhash, OAuth-token en auditlogboek binnen je eigen infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van een externe identiteitsprovider die prijzen of voorwaarden kan wijzigen. De Community Edition is volledig gratis en omvat de kernauthenticatie- en autorisatiefuncties die in de meeste productie-implementaties worden gebruikt.
Belangrijkste kenmerken van FusionAuth
OAuth, OIDC en SAML
Volledige OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML 2.0 server met authorization code, PKCE, device en client credentials grant flows kant-en-klaar.
Sociale en zakelijke login
Native sociale login voor Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn en Twitter plus generieke OIDC- en SAML-federatie voor zakelijke klanten.
Multi-factor-authenticatie
TOTP-authenticator-apps, SMS, e-mail en FIDO2 WebAuthn passkeys met adaptieve beleidsregels die zich aanpassen op basis van risicosignalen.
Multi-tenant vanuit het ontwerp
Isoleer gebruikers, applicaties en configuraties in afzonderlijke tenants voor SaaS multi-tenancy, scheiding van bureauklanten of B2B-partneraccounts.
Aanpasbare inlogpagina's
Personaliseer de gehoste inlog-, registratie- en accountbeheerpagina's met jouw merkkleuren, logo's en teksten via een Mustache-template-editor.
REST-API voor alles
Elke bewerking in de beheerdersinterface is ook beschikbaar via een gedocumenteerde REST API en speciale clientbibliotheken voor Java, Node, Python, Go en meer.
Waarom FusionAuth op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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