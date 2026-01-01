FusionAuth is een platform voor klantidentiteits- en toegangsbeheer dat specifiek is gebouwd voor ontwikkelaars — een zelfgehost alternatief voor Auth0, Okta en Cognito dat OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, social logins, multifactorauthenticatie, wachtwoordloze login en een uitgebreide REST API biedt. Oorspronkelijk gebouwd door Inversoft voor consumentenapps met veel verkeer, schaalt het van een enkele tenant naar miljoenen gebruikers op dezelfde implementatie.

Door FusionAuth zelf te hosten op je VPS blijven elk gebruikersaccount, wachtwoordhash, OAuth-token en auditlogboek binnen je eigen infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van een externe identiteitsprovider die prijzen of voorwaarden kan wijzigen. De Community Edition is volledig gratis en omvat de kernauthenticatie- en autorisatiefuncties die in de meeste productie-implementaties worden gebruikt.