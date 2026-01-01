LF Edge eKuiper is een project van Linux Foundation Edge dat realtime streamverwerking en regelgebaseerde analyses naar randapparaten met beperkte middelen brengt. Met een kleine voetafdruk van ongeveer 10 MB neemt het gegevens op van MQTT-brokers, HTTP-eindpunten, Kafka, bestandsbronnen en tientallen andere protocollen, en transformeert het deze direct met behulp van bekende SQL-syntaxis of een visuele drag-and-drop regel-editor.

Door eKuiper zelf te hosten op je eigen VPS, heb je de volledige IoT-analysepijplijn onder controle — sensorgegevens, bedrijfsregels en machine learning-inferentie blijven op infrastructuur die je bezit, zonder cloudkosten per bericht en zonder afhankelijkheid van derden. Deze template bundelt de eKuiper-engine met de officiële webgebaseerde beheer-UI voor het visueel creëren van streams en regels.