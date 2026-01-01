Implementeer eKuiper met één klik.
Lichtgewicht SQL- en regelsengine voor realtime streamanalyse van IoT-data op de edge.
Kies een VPS-plan voor eKuiper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eKuiper kunt bouwen
LF Edge eKuiper is een project van Linux Foundation Edge dat realtime streamverwerking en regelgebaseerde analyses naar randapparaten met beperkte middelen brengt. Met een kleine voetafdruk van ongeveer 10 MB neemt het gegevens op van MQTT-brokers, HTTP-eindpunten, Kafka, bestandsbronnen en tientallen andere protocollen, en transformeert het deze direct met behulp van bekende SQL-syntaxis of een visuele drag-and-drop regel-editor.
Door eKuiper zelf te hosten op je eigen VPS, heb je de volledige IoT-analysepijplijn onder controle — sensorgegevens, bedrijfsregels en machine learning-inferentie blijven op infrastructuur die je bezit, zonder cloudkosten per bericht en zonder afhankelijkheid van derden. Deze template bundelt de eKuiper-engine met de officiële webgebaseerde beheer-UI voor het visueel creëren van streams en regels.
Belangrijkste kenmerken van eKuiper
SQL stroomverwerking
Filter, aggregeer, voeg samen en transformeer realtime IoT-streams met behulp van ANSI SQL-syntaxis in plaats van aangepaste Go- of Java-code te schrijven.
Visuele regelbeheerder
Met de gebundelde webconsole kun je streams, regels en datapijplijnen bouwen via een slepen-en-neerzetten grafische editor, zonder configuratiebestanden aan te raken.
MQTT- en Kafka-native
Eersteklas connectors voor MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis en InfluxDB maken het aansluiten van industriële sensoren en message brokers eenvoudig.
ML-inferentie op de edge
Integreer TensorFlow Lite- en ONNX-modellen direct in SQL-query's om anomaliedetectie en classificatie uit te voeren op streaming sensorgegevens.
Minimale edge-voetafdruk
De engine draait op ongeveer 10 MB geheugen, zodat deze comfortabel kan worden geïmplementeerd op lichtgewicht VPS-plannen naast andere applicaties.
Plug-in-uitbreidbaarheid
Breid eKuiper uit met aangepaste Go-, Python- of draagbare plugins om eigen bronnen, sinks en SQL-functies toe te voegen, afgestemd op jouw workload.
Waarom eKuiper op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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