Implementeer LinkAce met één klik installatie.
Zelf-gehost bladwijzerarchief met geautomatiseerde linkmonitoring, full-text zoeken en een complete REST API.
Kies een VPS-plan voor LinkAce
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LinkAce kunt bouwen
LinkAce is een open source bladwijzerarchief gebouwd voor mensen die langdurig en georganiseerd beheer willen van elke link die ze verzamelen. Het legt titels en beschrijvingen automatisch vast, bewaakt opgeslagen URL's op kapotte of verplaatste bestemmingen, en kan pagina's overdragen aan het Internet Archive zodat belangrijke bronnen bereikbaar blijven, zelfs wanneer de oorspronkelijke site verdwijnt.
Zelf-hosten van LinkAce op je eigen VPS houdt je leesgeschiedenis, onderzoek en gedeelde lijsten buiten het bereik van trackers van derden en propriëtaire bladwijzerdiensten. De inbegrepen MariaDB-database en Redis-cache geven je een snelle, privé kennisbank die je volledig bezit, met browserbladwijzers, RSS-feeds en een volledige REST API voor integraties.
Belangrijkste kenmerken van LinkAce
Geautomatiseerde linkbewaking
Geplande controles signaleren kapotte of verplaatste links, zodat je archief niet ongemerkt vervalt na verloop van tijd.
Internet Archive back-up
Opgeslagen URL's automatisch naar de Wayback Machine pushen en leesbare kopieën van verdwijnende pagina's bewaren.
Lijsten, tags en zoeken
Organiseer bladwijzers met geneste lijsten en tags, en vind vervolgens snel alles via een geavanceerde gefilterde zoekopdracht.
Volledig REST-API
Integreer LinkAce met browserextensies, mobiele clients, Zapier en aangepaste scripts via een volledig gedocumenteerde API.
Openbare en privélinks
Markeer elke bladwijzer als privé, intern of openbaar en deel samengestelde collecties via speciale RSS-feeds.
HTML-import en -export
Importeer bestaande browserbladwijzers of exporteer je volledige archief op elk gewenst moment zonder vendor lock-in.
Waarom LinkAce op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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