LinkAce is een open source bladwijzerarchief gebouwd voor mensen die langdurig en georganiseerd beheer willen van elke link die ze verzamelen. Het legt titels en beschrijvingen automatisch vast, bewaakt opgeslagen URL's op kapotte of verplaatste bestemmingen, en kan pagina's overdragen aan het Internet Archive zodat belangrijke bronnen bereikbaar blijven, zelfs wanneer de oorspronkelijke site verdwijnt.

Zelf-hosten van LinkAce op je eigen VPS houdt je leesgeschiedenis, onderzoek en gedeelde lijsten buiten het bereik van trackers van derden en propriëtaire bladwijzerdiensten. De inbegrepen MariaDB-database en Redis-cache geven je een snelle, privé kennisbank die je volledig bezit, met browserbladwijzers, RSS-feeds en een volledige REST API voor integraties.