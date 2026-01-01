SQLPage is een open-source webapplicatieserver die interactieve webpagina's rechtstreeks rendert vanuit SQL-query's. Ontwikkelaars en analisten schrijven .sql -bestanden die selecteren uit een ingebouwde componentenbibliotheek — formulieren, tabellen, grafieken, kaarten, navigatie en tientallen UI-elementen — en de server zet de resultaatsets om in gepolijste HTML zonder één regel HTML, CSS of JavaScript. Verbind SQLite, PostgreSQL, MySQL of Microsoft SQL Server en stel een bestaande database bloot als een werkend adminpaneel, intern dashboard of prototype binnen enkele minuten.

SQLPage zelf hosten op je eigen VPS houdt query's, schema's en inloggegevens binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van een low-code platform van derden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen rijlimieten, en je .sql -bestanden blijven draagbaar en versiebeheerbaar zoals elke andere code.