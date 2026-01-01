Implementeer SQLPage met éénklikinstallatie.
Bouw interactieve websites en datadashboards met alleen SQL-query's — geen frontendcode, frameworks of JavaScript vereist.
Kies een VPS-plan voor SQLPage
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SQLPage kunt bouwen
SQLPage is een open-source webapplicatieserver die interactieve webpagina's rechtstreeks rendert vanuit SQL-query's. Ontwikkelaars en analisten schrijven
.sql-bestanden die selecteren uit een ingebouwde componentenbibliotheek — formulieren, tabellen, grafieken, kaarten, navigatie en tientallen UI-elementen — en de server zet de resultaatsets om in gepolijste HTML zonder één regel HTML, CSS of JavaScript. Verbind SQLite, PostgreSQL, MySQL of Microsoft SQL Server en stel een bestaande database bloot als een werkend adminpaneel, intern dashboard of prototype binnen enkele minuten.
SQLPage zelf hosten op je eigen VPS houdt query's, schema's en inloggegevens binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van een low-code platform van derden. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen rijlimieten, en je
.sql-bestanden blijven draagbaar en versiebeheerbaar zoals elke andere code.
Belangrijkste kenmerken van SQLPage
Alleen-SQL-rendering
Schrijf gewone SQL-bestanden die selecteren uit een uitgebreide componentenbibliotheek en SQLPage rendert responsieve HTML-pagina's rechtstreeks vanuit de resultatensets.
Multidatabaseondersteuning
Maak verbinding met SQLite, PostgreSQL, MySQL of Microsoft SQL Server en ontsluit elke bestaande database als een werkende webapplicatie.
Ingebouwde componenten
Formulieren, tabellen, grafieken, kaarten, kaarten, navigatie, bestandsuploads en tientallen gepolijste UI-elementen zijn beschikbaar zonder externe bibliotheken of buildstappen.
Direct live herladen
Bewerk een
.sql-bestand en de wijziging verschijnt bij de volgende paginabelasting — geen compilatie, geen bundler en geen herstart.
Klein statisch binair bestand
Een enkele Rust binary van minder dan 20 MB bedient een complete dynamische site, met laag geheugengebruik en snelle koude starts op bescheiden VPS-bronnen.
Ingebouwde authenticatie
HTTP basic auth, sessiebeheer, OAuth en wachtwoord-hashingfuncties laten SQL-bestanden pagina's afschermen zonder een externe identiteitsservice.
Waarom SQLPage op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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