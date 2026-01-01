Prometheus verzamelt tijdreeksstatistieken van je infrastructuur en applicaties via een pull-gebaseerd HTTP-model, slaat ze op in een efficiënte lokale TSDB en biedt PromQL — een krachtige querytaal voor het segmenteren, aggregeren en waarschuwen op basis van elke statistiek. Afgestudeerd aan de CNCF naast Kubernetes, is het de monitoringbasis die gekozen is door DevOps-teams bij bedrijven zoals GitLab, DigitalOcean en Uber.

Prometheus draaien op je eigen VPS geeft je onbeperkte metriekopname tegen een vaste prijs, volledige controle over scrape-intervallen en retentieperiodes, en native integratie met Grafana, Alertmanager en honderden community-exporters — zonder cloudkosten per metriek of beperkingen op gegevenssampling.