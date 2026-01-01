Implementeer Prometheus via één-klikinstallatie.
De CNCF-graduated open source monitoringtoolkit die de industriestandaard werd voor cloud-native metricsverzameling en alarmering.
Kies een VPS-plan voor Prometheus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prometheus kunt bouwen
Prometheus verzamelt tijdreeksstatistieken van je infrastructuur en applicaties via een pull-gebaseerd HTTP-model, slaat ze op in een efficiënte lokale TSDB en biedt PromQL — een krachtige querytaal voor het segmenteren, aggregeren en waarschuwen op basis van elke statistiek. Afgestudeerd aan de CNCF naast Kubernetes, is het de monitoringbasis die gekozen is door DevOps-teams bij bedrijven zoals GitLab, DigitalOcean en Uber.
Prometheus draaien op je eigen VPS geeft je onbeperkte metriekopname tegen een vaste prijs, volledige controle over scrape-intervallen en retentieperiodes, en native integratie met Grafana, Alertmanager en honderden community-exporters — zonder cloudkosten per metriek of beperkingen op gegevenssampling.
Belangrijkste kenmerken van Prometheus
PromQL-querytaal
Een flexibele functionele querytaal stelt je in staat om gegevens te verzamelen, te transformeren en meldingen te genereren op basis van elke combinatie van metingen binnen je gehele infrastructuur in realtime.
Pull-gebaseerde collectie
Prometheus verzamelt meetgegevens van HTTP-eindpunten volgens een configureerbaar schema, waardoor het eenvoudig is om nieuwe doelen toe te voegen zonder de gemonitorde applicatie te wijzigen.
Dienstontdekking
Native integraties met Kubernetes, Consul, EC2 en meer ontdekken en monitoren automatisch nieuwe services zodra deze worden opgestart, zonder handmatige configuratie.
Meldingsregels
Definieer drempel- en trendgebaseerde alertregels die meldingen via Alertmanager routeren naar Slack, PagerDuty, e-mail of elk webhook-eindpunt.
Grafana-integratie
Prometheus is de standaard gegevensbron voor Grafana, die uitgebreide dashboards, heatmaps en visualisatie van al je metrics mogelijk maakt met minimale configuratie.
Waarom Prometheus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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