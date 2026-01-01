Implementeer Qdrant met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Hoogwaardige open-source vector database voor semantisch zoeken, aanbevelingen en AI-gestuurde applicaties.
Kies een VPS-plan voor Qdrant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Qdrant kunt bouwen
Qdrant is een productieklare open-source vector similarity-zoekmachine, specifiek gebouwd voor AI- en machine learning-workloads. Het slaat hoogdimensionale vectoren op naast uitgebreide payload-metadata en levert sub-milliseconde nearest-neighbour queries met behulp van HNSW-indexering, meerdere afstandsmetrieken en geavanceerde filtering â€” allemaal toegankelijk via REST- en gRPC-API's.
Zelf Qdrant hosten op een VPS geeft je volledige controle over geheugentoewijzing, indexeringsconfiguratie en dataresidency, zonder de per-query-prijzen of verbindingslimieten van beheerde vectordatabaseservices, waardoor het ideaal is voor AI-startups en teams die semantisch zoeken of RAG-pijplijnen schalen.
Belangrijkste kenmerken van Qdrant
Submilliseconde zoeken
HNSW-indexering levert bijna onmiddellijke nearest-neighbour-query's over miljoenen vectoren, waardoor AI-applicaties responsief blijven op elke schaal.
Payloadfiltering
Filter zoekresultaten op basis van willekeurige metadatavelden tijdens de zoekopdracht, door vectorsimilariteit te combineren met gestructureerde voorwaarden in Ã©Ã©n enkel verzoek.
Meerdere Afstandsmetrieken
Kies Cosinus-, Euclidische of puntproductafstand om overeen te komen met het embeddingmodel dat door je applicatie wordt gebruikt, zonder gegevens opnieuw te indexeren.
REST- en gRPC-API's
Integreer Qdrant in elke taal of elk framework via de OpenAPI REST-interface of de high-throughput gRPC API voor latency-gevoelige workloads.
Kwantisatieondersteuning
Scalaire en productkwantisatie verminderen de geheugenvoetafdruk aanzienlijk, waardoor je grotere datasets op dezelfde hardware kunt indexeren zonder kwaliteitsverlies.
Waarom Qdrant op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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