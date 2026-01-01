Qdrant is een productieklare open-source vector similarity-zoekmachine, specifiek gebouwd voor AI- en machine learning-workloads. Het slaat hoogdimensionale vectoren op naast uitgebreide payload-metadata en levert sub-milliseconde nearest-neighbour queries met behulp van HNSW-indexering, meerdere afstandsmetrieken en geavanceerde filtering â€” allemaal toegankelijk via REST- en gRPC-API's.

Zelf Qdrant hosten op een VPS geeft je volledige controle over geheugentoewijzing, indexeringsconfiguratie en dataresidency, zonder de per-query-prijzen of verbindingslimieten van beheerde vectordatabaseservices, waardoor het ideaal is voor AI-startups en teams die semantisch zoeken of RAG-pijplijnen schalen.