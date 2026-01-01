Implementeer Cap met één klik.
Privacy-gericht open-source CAPTCHA-alternatief dat proof-of-work gebruikt in plaats van visuele puzzels — geen tracking, geen cookies, geen externe oproepen.
Kies een VPS-plan voor Cap
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cap kunt bouwen
Cap is een lichtgewicht open-source CAPTCHA-alternatief dat formulieren en API's beschermt tegen bots door gebruik te maken van proof-of-work in plaats van visuele puzzels. In plaats van gebruikers te vragen verkeerslichten of zebrapaden te identificeren, voert Cap een stille SHA-256-uitdaging uit in WebAssembly — die in milliseconden wordt opgelost voor echte gebruikers, terwijl geautomatiseerde indiening computationeel duur wordt gemaakt voor bots. Er worden geen cookies ingesteld, er worden geen gedragsgegevens verzameld en er verlaten geen verzoeken je eigen server.
Het zelf hosten van Cap op je eigen VPS geeft je volledige controle over je botbeveiliging, zonder kosten per verificatie en zonder afhankelijkheid van diensten zoals Google reCAPTCHA of Cloudflare Turnstile. Een admin-dashboard biedt analyse van uitdagingen en sitekeybeheer.
Belangrijkste kenmerken van Cap
Proof-of-Work Uitdagingen
SHA-256-berekening draait geruisloos in WebAssembly, waardoor botbeveiliging onzichtbaar wordt voor echte gebruikers, terwijl de kosten van geautomatiseerde aanvallen worden verhoogd.
Trackingvrij
Er worden geen cookies geplaatst, geen gedragsmatige vingerafdrukken verzameld en er worden geen gegevens naar servers van derden gestuurd — volledig GDPR-vriendelijk van ontwerp.
Beheerderdashboard
Monitor voltooiingspercentages van uitdagingen, beheer site-sleutels en bekijk bot-activiteitsstatistieken via het ingebouwde analyse-dashboard.
Lichtgewicht widget
De widget aan de clientzijde is slechts ~20KB, wat verwaarloosbaar paginagewicht toevoegt aan elke site of applicatie die het insluit.
API-First Ontwerp
Verifieer challenge-tokens server-side via een eenvoudige REST API, waardoor Cap integreerbaar is met elke taal of elk framework.
Waarom Cap op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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