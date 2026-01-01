Cap is een lichtgewicht open-source CAPTCHA-alternatief dat formulieren en API's beschermt tegen bots door gebruik te maken van proof-of-work in plaats van visuele puzzels. In plaats van gebruikers te vragen verkeerslichten of zebrapaden te identificeren, voert Cap een stille SHA-256-uitdaging uit in WebAssembly — die in milliseconden wordt opgelost voor echte gebruikers, terwijl geautomatiseerde indiening computationeel duur wordt gemaakt voor bots. Er worden geen cookies ingesteld, er worden geen gedragsgegevens verzameld en er verlaten geen verzoeken je eigen server.

Het zelf hosten van Cap op je eigen VPS geeft je volledige controle over je botbeveiliging, zonder kosten per verificatie en zonder afhankelijkheid van diensten zoals Google reCAPTCHA of Cloudflare Turnstile. Een admin-dashboard biedt analyse van uitdagingen en sitekeybeheer.