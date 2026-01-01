Tot wel 69% korting op ClassicPress

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WordPress fork die de klassieke editor-ervaring behoudt met verbeterde stabiliteit en geen Gutenberg-complexiteit.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ClassicPress kunt bouwen

ClassicPress is een community-gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg block editor en de prestatieoverhead die het introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.

Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, databasetuning en updatetiming — waardoor de beperkingen van managed WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl je het WordPress-ecosysteem behoudt dat je al kent.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van ClassicPress

Klassieke Editor Behouden

Behoudt de TinyMCE-editor die WordPress-gebruikers kennen, zodat contentmakers productief kunnen werken zonder een nieuwe blokgebaseerde interface te hoeven leren.

WordPress-plug-incompatibiliteit

Werkt met duizenden bestaande WordPress-plugins en -thema's, zodat je migreert zonder je site opnieuw op te bouwen of je bestaande toolset te vervangen.

Stabiele updatecycli

Focus op langetermijnondersteuning betekent dat updates voorspelbaar en achterwaarts compatibel zijn, waardoor het risico wordt verkleind dat plug-ins kapotgaan na een kernupgrade.

Verbeterde Prestaties

Het verwijderen van de JavaScript-overhead van Gutenberg resulteert in snellere paginabelasting en lager serverresourcegebruik vergeleken met gelijkwaardige moderne WordPress-installaties.

Volledige maatwerkcontrole

Aangepaste posttypes, rolbeheer en ondersteuning voor child-thema's geven ontwikkelaars dezelfde flexibiliteit als WordPress, met een stabielere basis eronder.

Waarom ClassicPress op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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