Implementeer ClassicPress met één klik.
WordPress fork die de klassieke editor-ervaring behoudt met verbeterde stabiliteit en geen Gutenberg-complexiteit.
Kies een VPS-plan voor ClassicPress
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassicPress kunt bouwen
ClassicPress is een community-gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg block editor en de prestatieoverhead die het introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.
Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, databasetuning en updatetiming — waardoor de beperkingen van managed WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl je het WordPress-ecosysteem behoudt dat je al kent.
Belangrijkste kenmerken van ClassicPress
Klassieke Editor Behouden
Behoudt de TinyMCE-editor die WordPress-gebruikers kennen, zodat contentmakers productief kunnen werken zonder een nieuwe blokgebaseerde interface te hoeven leren.
WordPress-plug-incompatibiliteit
Werkt met duizenden bestaande WordPress-plugins en -thema's, zodat je migreert zonder je site opnieuw op te bouwen of je bestaande toolset te vervangen.
Stabiele updatecycli
Focus op langetermijnondersteuning betekent dat updates voorspelbaar en achterwaarts compatibel zijn, waardoor het risico wordt verkleind dat plug-ins kapotgaan na een kernupgrade.
Verbeterde Prestaties
Het verwijderen van de JavaScript-overhead van Gutenberg resulteert in snellere paginabelasting en lager serverresourcegebruik vergeleken met gelijkwaardige moderne WordPress-installaties.
Volledige maatwerkcontrole
Aangepaste posttypes, rolbeheer en ondersteuning voor child-thema's geven ontwikkelaars dezelfde flexibiliteit als WordPress, met een stabielere basis eronder.
Waarom ClassicPress op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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