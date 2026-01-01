ClassicPress is een community-gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg block editor en de prestatieoverhead die het introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.

Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, databasetuning en updatetiming — waardoor de beperkingen van managed WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl je het WordPress-ecosysteem behoudt dat je al kent.