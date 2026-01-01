Topola Genealogy Viewer is een open-source webapplicatie die standaard GEDCOM-exports van elk genealogieprogramma omzet in interactieve, navigeerbare stamboomoverzichten. Het toont zandloper- en alle-verwanten-weergaven, laat onderzoekers op elke persoon klikken om de stamboom opnieuw scherp te stellen, en ondersteunt afdrukken of exporteren naar PDF, PNG en SVG voor offline delen.

Door Topola zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige genealogische gegevens — namen, geboortedata, levende familieleden — volledig op infrastructuur die jij beheert. De viewer verwerkt GEDCOM-bestanden client-side in de browser, en een privé-implementatie elimineert elke afhankelijkheid van hosting door derden voor genealogische verenigingen, archieven of familiehistorici die familieleden via het web bedienen.