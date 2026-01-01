Installeer Topola Genealogy Viewer in één-klik-installatie.
Interactieve GEDCOM-viewer die stamboom-zandloperdiagrammen rechtstreeks vanuit je stamboombestanden rendert.
Kies een VPS-plan voor Topola Genealogy Viewer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Topola Genealogy Viewer kunt bouwen
Topola Genealogy Viewer is een open-source webapplicatie die standaard GEDCOM-exports van elk genealogieprogramma omzet in interactieve, navigeerbare stamboomoverzichten. Het toont zandloper- en alle-verwanten-weergaven, laat onderzoekers op elke persoon klikken om de stamboom opnieuw scherp te stellen, en ondersteunt afdrukken of exporteren naar PDF, PNG en SVG voor offline delen.
Door Topola zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige genealogische gegevens — namen, geboortedata, levende familieleden — volledig op infrastructuur die jij beheert. De viewer verwerkt GEDCOM-bestanden client-side in de browser, en een privé-implementatie elimineert elke afhankelijkheid van hosting door derden voor genealogische verenigingen, archieven of familiehistorici die familieleden via het web bedienen.
Belangrijkste kenmerken van Topola Genealogy Viewer
GEDCOM-standaardondersteuning
Laadt standaard GEDCOM-bestanden geëxporteerd vanuit Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker en elke andere genealogietool — geen conversie vereist.
Interactieve zandlopergrafiek
Klik op een persoon om de stamboom opnieuw scherp te stellen en voorouders en nakomelingen te verkennen in één vloeiende weergave met vloeiende overgangsanimaties.
Cliëntzijde privacy
GEDCOM-bestanden worden volledig in de browser geparseerd, dus stamboomgegevens komen nooit in aanraking met een database aan de serverzijde of externe dienst.
Exporteren en afdrukken
Exporteer stambomen naar PDF, PNG of SVG en print de volledige stamboom voor archiefmappen, reünies of het delen van onderzoek.
URL-gebaseerd delen
Genereer permalinks die een GEDCOM direct vanaf een web-URL laden, ideaal voor het insluiten van stambomen op persoonlijke sites of wiki's.
Gramps en WikiTree klaar
Integreert met Gramps via de Interactive Family Tree-plug-in en bladert native door WikiTree-profielen via de dynamische boomweergave.
Waarom Topola Genealogy Viewer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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