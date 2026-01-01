Implementeer Shynet met één-klik-installatie.
Privacyvriendelijk webanalyseplatform dat werkt zonder cookies en je volledig data-eigenaarschap geeft.
Kies een VPS-plan voor Shynet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shynet kunt bouwen
Shynet is een zelfgehost webanalyseplatform, ontworpen voor privacybewuste website-eigenaren. In tegenstelling tot commerciële analysehulpmiddelen, volgt Shynet het bezoekersgedrag zonder cookies, fingerprinting of verzameling van persoonlijke gegevens, waardoor het volledig voldoet aan de GDPR en vergelijkbare privacyregelgeving zonder cookiebanners of toestemmingsdialogen.
Shynet implementeren op je eigen VPS betekent dat je bezoekersgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt duidelijke, zinvolle statistieken — sessies, verwijzers, laadtijden en geografische gegevens — terwijl je de privacy van je gebruikers respecteert en volledig eigenaar blijft van je analyses.
Belangrijkste kenmerken van Shynet
Cookievrije tracking
Verzamelt analyses zonder cookies of fingerprinting, waardoor toestemmingsbanners overbodig worden en je voldoet aan de AVG en CCPA.
Zelfgehoste data-eigendom
Alle bezoekersgegevens blijven op jouw VPS — geen delen met derden, geen datamakelaars, geen platformafhankelijkheid.
Lichtgewicht insluitscript
Eén JavaScript-snippet of een 1×1 pixeltracker zonder JS integreert met elke website of statische sitegenerator.
Multi-sitebeheer
Beheer analyses voor meerdere websites vanaf één dashboard, met site-specifieke toegangscontroles voor teams.
Realtime sessiegegevens
Bekijk actieve sessies, verwijzingsbronnen, paginalaadtijden en geografische uitsplitsing terwijl ze plaatsvinden.
Waarom Shynet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.