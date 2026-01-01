Shynet is een zelfgehost webanalyseplatform, ontworpen voor privacybewuste website-eigenaren. In tegenstelling tot commerciële analysehulpmiddelen, volgt Shynet het bezoekersgedrag zonder cookies, fingerprinting of verzameling van persoonlijke gegevens, waardoor het volledig voldoet aan de GDPR en vergelijkbare privacyregelgeving zonder cookiebanners of toestemmingsdialogen.

Shynet implementeren op je eigen VPS betekent dat je bezoekersgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt duidelijke, zinvolle statistieken — sessies, verwijzers, laadtijden en geografische gegevens — terwijl je de privacy van je gebruikers respecteert en volledig eigenaar blijft van je analyses.