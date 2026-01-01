Implementeer Plausible Analytics met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht, cookieloos webanalyseplatform dat volledig GDPR-conform is en alle bezoekersgegevens op je eigen server bewaart.
Kies een VPS-plan voor Plausible Analytics
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plausible Analytics kunt bouwen
Plausible Analytics is een open-source, privacy-first alternatief voor Google Analytics dat essentiële websitemetrieken bijhoudt zonder cookies, persoonlijke gegevensverzameling of toestemmingsbanners. Het tracking-script weegt minder dan 1 KB, dus het heeft vrijwel geen impact op de laadtijden van pagina's, terwijl het een overzichtelijk dashboard biedt met alle verkeersinzichten die je nodig hebt.
Door Plausible zelf te hosten op je VPS blijven alle paginabezoeken en gebeurtenisrecords op je infrastructuur, zonder toegang van derden. Deze template koppelt de Plausible-applicatie aan PostgreSQL voor metadata en ClickHouse voor high-performance analysequery's, waardoor je een complete, productieklare setup krijgt die gegevens onbeperkt bewaart tegen vaste infrastructuurkosten.
Belangrijkste kenmerken van Plausible Analytics
Cookievrije tracking
Meet verkeer zonder cookies of persistente identificatiegegevens, zodat je geen toestemmingsbanner nodig hebt en standaard voldoet aan de AVG en CCPA.
Minder dan 1 KB-script
Het trackingscript is kleiner dan de meeste afbeeldingen, voegt geen meetbare vertraging toe aan paginabelastingen en legt toch alle essentiële statistieken vast.
Realtime Dashboard
Bekijk live bezoekersaantallen naast historische trends, verkeersbronnen en toppagina's in één overzichtelijk dashboard.
Doel- en gebeurtenistracking
Monitor aangepaste conversies en gebeurtenissen — formulierinzendingen, knopklikken en uitgaande links — zonder complexe analysecode te schrijven.
ClickHouse Analyse-engine
ClickHouse kolomopslag maakt snelle zoekopdrachten mogelijk over miljoenen paginaweergaven, zodat dashboards direct laden, zelfs op drukbezochte websites.
Waarom Plausible Analytics op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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