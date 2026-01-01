Plausible Analytics is een open-source, privacy-first alternatief voor Google Analytics dat essentiële websitemetrieken bijhoudt zonder cookies, persoonlijke gegevensverzameling of toestemmingsbanners. Het tracking-script weegt minder dan 1 KB, dus het heeft vrijwel geen impact op de laadtijden van pagina's, terwijl het een overzichtelijk dashboard biedt met alle verkeersinzichten die je nodig hebt.

Door Plausible zelf te hosten op je VPS blijven alle paginabezoeken en gebeurtenisrecords op je infrastructuur, zonder toegang van derden. Deze template koppelt de Plausible-applicatie aan PostgreSQL voor metadata en ClickHouse voor high-performance analysequery's, waardoor je een complete, productieklare setup krijgt die gegevens onbeperkt bewaart tegen vaste infrastructuurkosten.