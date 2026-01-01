VERT is een open-source bestandsconversietool die alles lokaal in de browser verwerkt met behulp van WebAssembly. Bestanden verlaten nooit het apparaat van de gebruiker — er is geen server-side verwerking, geen upload en geen gegevensretentie. Het converteert documenten, afbeeldingen, audio en video met behulp van FFmpeg-WASM.

VERT zelf hosten op een VPS maakt het beschikbaar als een privéteamtool die toegankelijk is vanuit elke browser, zonder afhankelijk te zijn van conversiediensten van derden. Batchconversie met drag-and-drop, geen bestandsgroottelimieten en geen cloudafhankelijkheid maken het een praktisch alternatief voor privacybewuste workflows.