Implementeer Redis Commander met één-klik installatie.
Webgebaseerde Redis-beheer-UI voor het bekijken van sleutels, het bewerken van waarden en het monitoren van een Redis-database vanuit elke browser.
Kies een VPS-plan voor Redis Commander
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Redis Commander kunt bouwen
Redis Commander is een lichtgewicht, open-source webinterface voor het beheren van Redis-databases. Het biedt een boomstructuur-browser voor het navigeren door keyspaces, inline-editors voor strings, hashes, lijsten, sets en gesorteerde sets, en een ingebouwde commandoconsole voor het uitvoeren van willekeurige Redis-commando's. Serverstatistieken — geheugengebruik, verbonden clients, hitrates — zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard.
Deze implementatie bundelt Redis Commander met een Redis 7-instantie, zodat je een volledig werkende key-value-opslag en de bijbehorende beheer-UI in één stack krijgt. HTTP basic auth beschermt de webinterface tegen ongeautoriseerde toegang, en de Redis-instantie is beveiligd met een gegenereerd wachtwoord, zodat deze niet zonder inloggegevens wordt blootgesteld.
Belangrijkste kenmerken van Redis Commander
Key Browser
Navigeer door je hele Redis-keyspace in een boomweergave, zoek op patroon en inspecteer of bewerk elke waarde direct in de browser zonder Redis-commando's te schrijven.
Alle datatypen
Bekijk en bewerk strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets en streams met typebewuste editors die gegevens weergeven in een gestructureerd, leesbaar formaat.
Commandoconsole
Voer willekeurige Redis-commando's uit vanuit de ingebouwde console en zie de reactie onmiddellijk — handig voor debugging, beheer en eenmalige gegevensbewerkingen.
Serverstatistieken
Het dashboard toont realtime Redis serverstatistieken, waaronder geheugenverbruik, hit-/miss-ratio's van de keyspace, verbonden clients en uptime in één oogopslag.
HTTP Basisauthenticatie
De webinterface is beveiligd door gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie, wat ongeautoriseerde toegang tot je Redis-gegevens via de browser-UI voorkomt.
Waarom Redis Commander op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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