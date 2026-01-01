Redis Commander is een lichtgewicht, open-source webinterface voor het beheren van Redis-databases. Het biedt een boomstructuur-browser voor het navigeren door keyspaces, inline-editors voor strings, hashes, lijsten, sets en gesorteerde sets, en een ingebouwde commandoconsole voor het uitvoeren van willekeurige Redis-commando's. Serverstatistieken — geheugengebruik, verbonden clients, hitrates — zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard.

Deze implementatie bundelt Redis Commander met een Redis 7-instantie, zodat je een volledig werkende key-value-opslag en de bijbehorende beheer-UI in één stack krijgt. HTTP basic auth beschermt de webinterface tegen ongeautoriseerde toegang, en de Redis-instantie is beveiligd met een gegenereerd wachtwoord, zodat deze niet zonder inloggegevens wordt blootgesteld.