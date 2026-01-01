Pinchflat is een zelfgehoste YouTube-contentmanager gebouwd op yt-dlp die het downloaden en organiseren van video's van kanalen en afspeellijsten automatiseert. Stel één keer een regel in — Pinchflat controleert periodiek op nieuwe content en downloadt deze automatisch, met eersteklas ondersteuning voor Plex-, Jellyfin- en Kodi-bibliotheken, zodat je mediacenter up-to-date blijft zonder handmatig werk.

Pinchflat draaien op je VPS houdt downloads 24/7 draaiende zonder je thuisbandbreedte of computer te belasten. SponsorBlock-integratie slaat gesponsorde segmenten over, RSS-feedgeneratie verandert kanalen in podcast-feeds, en optionele automatische verwijdering beheert de opslag automatisch naarmate je bibliotheek groeit.