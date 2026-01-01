Implementeer Pinchflat met één-klik-installatie.
Zelfgehoste YouTube-mediabeheerder die automatisch nieuwe video's downloadt van je favoriete kanalen en afspeellijsten zonder enige handmatige inspanning.
Kies een VPS-plan voor Pinchflat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pinchflat kunt bouwen
Pinchflat is een zelfgehoste YouTube-contentmanager gebouwd op yt-dlp die het downloaden en organiseren van video's van kanalen en afspeellijsten automatiseert. Stel één keer een regel in — Pinchflat controleert periodiek op nieuwe content en downloadt deze automatisch, met eersteklas ondersteuning voor Plex-, Jellyfin- en Kodi-bibliotheken, zodat je mediacenter up-to-date blijft zonder handmatig werk.
Pinchflat draaien op je VPS houdt downloads 24/7 draaiende zonder je thuisbandbreedte of computer te belasten. SponsorBlock-integratie slaat gesponsorde segmenten over, RSS-feedgeneratie verandert kanalen in podcast-feeds, en optionele automatische verwijdering beheert de opslag automatisch naarmate je bibliotheek groeit.
Belangrijkste kenmerken van Pinchflat
Geautomatiseerde kanaaldownloads
Stel regels in voor kanalen of afspeellijsten en Pinchflat controleert periodiek op nieuwe uploads, en downloadt deze automatisch zonder handmatige activering.
Mediacentrumintegratie
Eersteklas ondersteuning voor Plex, Jellyfin en Kodi met een krachtig naamgevingssysteem dat bestanden organiseert precies zoals jouw mediaserver verwacht.
SponsorBlock Ondersteuning
Slaat automatisch gesponsorde segmenten, intro's en outro's uit gedownloade video's over of knipt deze, met behulp van community-gebaseerde SponsorBlock-gegevens.
RSS-feedgeneratie
Zet YouTube-kanalen en afspeellijsten om in RSS-feeds, zodat je videomakers kunt volgen in elke podcast- of feedreader-app.
Slim opslagbeheer
Configureer automatische verwijdering van oudere content op basis van leeftijd of aantal om het schijfgebruik onder controle te houden naarmate je archief groeit.
Waarom Pinchflat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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