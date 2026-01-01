SABnzbd is de toonaangevende open-source Usenet-downloader, die de volledige pijplijn automatiseert van NZB-bestand tot voltooid bestand: parallel downloaden van meerdere servers, PAR2-integriteitsverificatie, automatische reparatie en archiefextractie — allemaal zonder handmatige stappen. Het is al meer dan tien jaar de ruggengraat van workflows voor media-automatisering.

SABnzbd zelf hosten op een VPS biedt 24/7 beschikbaarheid voor RSS-monitoring en downloadwachtrijen zonder dat je een thuiscomputer aan hoeft te laten staan. Datacenterbandbreedte overtreft vaak residentiële snelheden, en downloads komen terecht op VPS-opslag voor later streamen of ophalen via Sonarr, Radarr en de bredere media-automatiseringstack.