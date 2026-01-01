Implementeer SABnzbd via één-klik-installatie.
Geautomatiseerde Usenet-binary-downloader die NZB-bestanden in de wachtrij plaatst, verifieert en uitpakt zonder handmatige tussenkomst.
Kies een VPS-plan voor SABnzbd
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SABnzbd kunt bouwen
SABnzbd is de toonaangevende open-source Usenet-downloader, die de volledige pijplijn automatiseert van NZB-bestand tot voltooid bestand: parallel downloaden van meerdere servers, PAR2-integriteitsverificatie, automatische reparatie en archiefextractie — allemaal zonder handmatige stappen. Het is al meer dan tien jaar de ruggengraat van workflows voor media-automatisering.
SABnzbd zelf hosten op een VPS biedt 24/7 beschikbaarheid voor RSS-monitoring en downloadwachtrijen zonder dat je een thuiscomputer aan hoeft te laten staan. Datacenterbandbreedte overtreft vaak residentiële snelheden, en downloads komen terecht op VPS-opslag voor later streamen of ophalen via Sonarr, Radarr en de bredere media-automatiseringstack.
Belangrijkste kenmerken van SABnzbd
Geautomatiseerde NZB-verwerking
Verwerkt automatisch de volledige downloadpijplijn — ophalen, verifiëren met PAR2, onvolledige bestanden repareren en archieven uitpakken zonder tussenkomst van de gebruiker.
Ondersteuning voor meerdere servers
Maakt verbinding met meerdere Usenet-providers met prioriteitsvolgorde en fillserverconfiguratie om downloads te voltooien ondanks onvolledige artikeldekking.
Sonarr en Radarr integratie
Fungeert als de downloadclient voor de populaire arr media-automatisatiestack, waardoor volledig geautomatiseerde workflows voor de acquisitie van tv-series en films mogelijk worden.
Bandbreedteplanning
Stel snelheidslimieten en actieve uren in zodat downloads niet concurreren met andere services tijdens piekgebruiksperioden.
RSS Feed Monitoring
Bewaakt RSS-feeds van Usenet-indexers en activeert automatisch downloads wanneer nieuwe inhoud die overeenkomt met je filters wordt geplaatst.
Waarom SABnzbd op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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