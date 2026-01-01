Langflow is een open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars en teams AI-gestuurde applicaties kunnen bouwen via een visueel canvas. Verbind LLM's, vector databases, API's en databronnen door drag-and-drop componenten te gebruiken — zonder dat er boilerplate code nodig is. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en lokaal gehoste modellen, waardoor het eenvoudig is om chatbots, RAG-pijplijnen en multi-agent workflows te bouwen.

Langflow hosten op je eigen VPS houdt AI-workflows en conversatiegegevens op infrastructuur die jij beheert, waardoor vendor lock-in wordt voorkomen en je de zekerheid hebt dat gevoelige documenten die via RAG-pijplijnen worden verwerkt, je omgeving nooit verlaten. Deze template bevat PostgreSQL voor de betrouwbare persistentie van flows, gebruikers en applicatiestatus.