Implementeer Langflow met één-klik-installatie.
Visuele drag-and-drop AI-workflowbouwer voor het maken van LLM-applicaties met OpenAI, Anthropic en lokale modellen.
Kies een VPS-plan voor Langflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Langflow kunt bouwen
Langflow is een open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars en teams AI-gestuurde applicaties kunnen bouwen via een visueel canvas. Verbind LLM's, vector databases, API's en databronnen door drag-and-drop componenten te gebruiken — zonder dat er boilerplate code nodig is. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en lokaal gehoste modellen, waardoor het eenvoudig is om chatbots, RAG-pijplijnen en multi-agent workflows te bouwen.
Langflow hosten op je eigen VPS houdt AI-workflows en conversatiegegevens op infrastructuur die jij beheert, waardoor vendor lock-in wordt voorkomen en je de zekerheid hebt dat gevoelige documenten die via RAG-pijplijnen worden verwerkt, je omgeving nooit verlaten. Deze template bevat PostgreSQL voor de betrouwbare persistentie van flows, gebruikers en applicatiestatus.
Belangrijkste kenmerken van Langflow
Visuele Workflowbouwer
Bouw LLM-applicaties door componenten op een canvas te verbinden zonder boilerplate-code voor pipelines te schrijven.
Ondersteuning voor meerdere LLM-providers
Schakel tussen OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- en lokale Ollama-modellen binnen dezelfde workflow.
RAG-pijplijnen
Verbind vectordatabases met LLM's om werkstromen voor retrieval-augmented generation te bouwen die vragen beantwoorden uit je eigen documenten.
API-implementatie
Stel elke voltooide workflow beschikbaar als een REST API-eindpunt voor integratie in productietoepassingen.
Aangepaste componenten
Schrijf Python-componenten om Langflow uit te breiden met bedrijfseigen logica, interne API's of gespecialiseerde databronnen.
Waarom Langflow op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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