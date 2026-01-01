MindsDB is een open source AI-platform dat machine learning rechtstreeks in je bestaande database-infrastructuur brengt via SQL. In plaats van afzonderlijke ML-pipelines te bouwen, maak, train en bevraag je voorspellende modellen met standaard SQL-syntaxis op basis van je PostgreSQL-, MySQL- of MongoDB-data. Het ondersteunt AutoML, tijdreeksvoorspelling, classificatie en integraties met OpenAI, Hugging Face en andere AI-providers.

MindsDB implementeren op je eigen VPS houdt trainingsdata en modelartefacten binnen je infrastructuur, biedt toegewijde middelen voor modeltraining en elimineert cloudkosten per voorspelling — waardoor AI toegankelijk wordt voor datateams tegen een voorspelbare vaste prijs.