Implementeer MindsDB met een één-klik installatie.
AI-platform waarmee je machine learning-modellen vanuit je databases kunt bouwen en bevragen met behulp van standaard SQL.
Kies een VPS-plan voor MindsDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MindsDB kunt bouwen
MindsDB is een open source AI-platform dat machine learning rechtstreeks in je bestaande database-infrastructuur brengt via SQL. In plaats van afzonderlijke ML-pipelines te bouwen, maak, train en bevraag je voorspellende modellen met standaard SQL-syntaxis op basis van je PostgreSQL-, MySQL- of MongoDB-data. Het ondersteunt AutoML, tijdreeksvoorspelling, classificatie en integraties met OpenAI, Hugging Face en andere AI-providers.
MindsDB implementeren op je eigen VPS houdt trainingsdata en modelartefacten binnen je infrastructuur, biedt toegewijde middelen voor modeltraining en elimineert cloudkosten per voorspelling — waardoor AI toegankelijk wordt voor datateams tegen een voorspelbare vaste prijs.
Belangrijkste kenmerken van MindsDB
SQL-gebaseerd ML
Maak en bevraag machine learning-modellen met standaard SQL — geen Python-frameworks of afzonderlijke ML-pijplijnen vereist.
AutoML-engine
Geautomatiseerde feature engineering en modelselectie vermindert de expertise die nodig is om nauwkeurige voorspellende modellen in te zetten.
Ondersteuning voor meerdere databases
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB en meer om modellen direct op je bestaande productiedata te trainen.
AI-modelintegraties
Integreer OpenAI, Hugging Face en andere providers om GPT-aangedreven NLP en aangepaste AI-mogelijkheden toe te voegen via SQL.
Tijdreeksvoorspelling
Bouw vraagvoorspelling, anomaliedetectie en voorraadvoorspellingsmodellen zonder gespecialiseerde ML-kennis.
Waarom MindsDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.