Implementeer Uptrace met één-klik-installatie.
Open-source APM-platform voor gedistribueerde traces, metrics en logs, native gebouwd op OpenTelemetry.
Kies een VPS-plan voor Uptrace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Uptrace kunt bouwen
Uptrace is een open-source Application Performance Monitoring (APM)-platform dat gedistribueerde traces, metrics en logs van met OpenTelemetry geïnstrumenteerde applicaties verenigt in één enkele interface. Gebouwd op ClickHouse voor telemetrieopslag met hoge doorvoer en PostgreSQL voor metadata, biedt het de observability-mogelijkheden van Datadog en New Relic zonder licentiekosten per host of zorgen over gegevenslocatie.
Uptrace zelf hosten op je VPS houdt alle telemetriegegevens op je eigen infrastructuur, zonder prijzen per span of per log. Elke applicatie die is geïnstrumenteerd met OpenTelemetry SDK's — voor Go, Python, Node.js, Java, .NET en meer — kan gegevens rechtstreeks via OTLP verzenden zonder aanvullende configuratie.
Belangrijkste kenmerken van Uptrace
Gedistribueerde tracering
Visualiseer verzoekstromen binnen microservices met volledige span-details, flame graphs en serviceafhankelijkheidskaarten om latentieknelpunten op te sporen.
Statistieken & dashboards
PromQL-compatibele metriekenengine met 50+ kant-en-klare dashboards voor populaire frameworks, databases en infrastructuurcomponenten.
Gecentraliseerde logzoekfunctie
Gestructureerde logs opnemen en er fulltext in zoeken, naast gecorreleerde traces en metrics, in één uniforme query-interface.
Meldingen & notificaties
Stel op drempelwaarden gebaseerde of anomalie-waarschuwingen in met routering naar e-mail, Slack, PagerDuty of aangepaste webhook-eindpunten.
OTLP-native ingestie
Accepteer telemetrie van elke OpenTelemetry SDK via gRPC of HTTP zonder aangepaste adapters, collectors of propriëtaire agents.
Waarom Uptrace op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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