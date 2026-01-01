Uptrace is een open-source Application Performance Monitoring (APM)-platform dat gedistribueerde traces, metrics en logs van met OpenTelemetry geïnstrumenteerde applicaties verenigt in één enkele interface. Gebouwd op ClickHouse voor telemetrieopslag met hoge doorvoer en PostgreSQL voor metadata, biedt het de observability-mogelijkheden van Datadog en New Relic zonder licentiekosten per host of zorgen over gegevenslocatie.

Uptrace zelf hosten op je VPS houdt alle telemetriegegevens op je eigen infrastructuur, zonder prijzen per span of per log. Elke applicatie die is geïnstrumenteerd met OpenTelemetry SDK's — voor Go, Python, Node.js, Java, .NET en meer — kan gegevens rechtstreeks via OTLP verzenden zonder aanvullende configuratie.