Implementeer LiteLLM met één klik installatie.
Uniforme AI-gateway die OpenAI-compatibele API-toegang biedt tot meer dan 100 LLM's van elke provider.
Kies een VPS-plan voor LiteLLM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LiteLLM kunt bouwen
LiteLLM is een open source AI-gateway die elke LLM dezelfde OpenAI-compatibele API geeft, zodat je applicaties kunnen schakelen tussen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock en meer dan 100 andere providers, zonder codewijzigingen. Het regelt load balancing, automatische failover, virtueel API-sleutelbeheer, het bijhouden van uitgaven en rate limiting vanaf één enkele beheerinterface.
Door LiteLLM zelf te hosten, blijven je API-sleutels en gebruiksgegevens binnen je eigen infrastructuur, elimineert het de throttling en snelheidslimieten van gedeelde proxydiensten, en krijgt je team een centraal controlepaneel voor al het LLM-gebruik — essentieel voor organisaties die AI-kosten en compliance op schaal beheren.
Belangrijkste kenmerken van LiteLLM
100+ LLM Aanbieders
Krijg toegang tot OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock en tientallen meer via één enkel uniform API-eindpunt.
Load Balancing & Failover
Verdeel verzoeken over meerdere providers en schakel automatisch over naar back-ups wanneer een provider niet beschikbaar is.
Uitgavenregistratie en budgetten
Monitor LLM-kosten in realtime en stel per-gebruiker of per-team budgetlimieten in om buitensporige API-uitgaven te voorkomen.
Virtueel Sleutelbeheer
Verstrek virtuele API-sleutels met een specifiek bereik aan teams en applicaties, met fijngranulaire toegangscontroles en gebruiksregistratie.
Geavanceerde routering
Routeer aanvragen op basis van kosten, latentie of aangepaste regels om altijd het beste model te gebruiken voor elk aanvraagtype.
Waarom LiteLLM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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