LiteLLM is een open source AI-gateway die elke LLM dezelfde OpenAI-compatibele API geeft, zodat je applicaties kunnen schakelen tussen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock en meer dan 100 andere providers, zonder codewijzigingen. Het regelt load balancing, automatische failover, virtueel API-sleutelbeheer, het bijhouden van uitgaven en rate limiting vanaf één enkele beheerinterface.

Door LiteLLM zelf te hosten, blijven je API-sleutels en gebruiksgegevens binnen je eigen infrastructuur, elimineert het de throttling en snelheidslimieten van gedeelde proxydiensten, en krijgt je team een centraal controlepaneel voor al het LLM-gebruik — essentieel voor organisaties die AI-kosten en compliance op schaal beheren.