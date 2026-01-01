Implementeer WatchState met één klik installatie.
Zelfgehoste synchronisatie-engine die de kijkgeschiedenis gesynchroniseerd houdt tussen Plex-, Jellyfin- en Emby-backends.
Kies een VPS-plan voor WatchState
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WatchState kunt bouwen
WatchState is een open-source tool gebouwd voor huishoudens die meer dan één mediaserver draaien. In plaats van te vertrouwen op Trakt of andere diensten van derden, communiceert het direct met de API's van Plex, Jellyfin en Emby om afspeelstatussen, hervattingsposities en kijkgeschiedenis consistent te houden voor elke backend die je verbindt.
WatchState zelf hosten op je eigen VPS houdt accounttokens, kijkgegevens en webhookverkeer volledig onder jouw controle. De container bevat een web-UI voor het toevoegen van backends, ondersteunt many-to-many of one-way synchronisatie, en combineert geplande imports met real-time webhook-events, zodat wijzigingen binnen enkele seconden worden doorgevoerd.
Belangrijkste kenmerken van WatchState
Multi-backend-synchronisatie
Synchroniseer de kijkstatus veel-op-veel of eenrichtingsverkeer tussen Plex-, Jellyfin- en Emby-servers vanaf één enkel dashboard.
Webhook-gestuurde updates
Ontvang afspeel-, pauzeer- en scrobble-gebeurtenissen rechtstreeks van elke backend, zodat de kijkgeschiedenis binnen enkele seconden wordt doorgegeven in plaats van te wachten op een scan.
Multi-user identiteiten
Koppel meerdere gebruikers op verschillende servers aan gedeelde identiteiten en houd alle gezinsleden gesynchroniseerd zonder dat geschiedenissen door elkaar lopen.
Draagbare back-ups
Exporteer de volledige status van elke backend naar een draagbaar formaat dat je later kunt herstellen of migreren naar een andere server.
Bibliotheekpariteitscontroles
Detecteer niet-overeenkomende, verkeerd-overeenkomende of verouderde vermeldingen en breng verschillen tussen back-ends aan het licht, zodat je metadata kunt herstellen voordat ze synchronisatieconflicten veroorzaken.
Padovereenkomst
Match items door gedeelde mediapaden wanneer externe ID's ontbreken of onbetrouwbaar zijn, ideaal voor bibliotheken die verspreid zijn over meerdere backends.
Waarom WatchState op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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