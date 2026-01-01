WatchState is een open-source tool gebouwd voor huishoudens die meer dan één mediaserver draaien. In plaats van te vertrouwen op Trakt of andere diensten van derden, communiceert het direct met de API's van Plex, Jellyfin en Emby om afspeelstatussen, hervattingsposities en kijkgeschiedenis consistent te houden voor elke backend die je verbindt.

WatchState zelf hosten op je eigen VPS houdt accounttokens, kijkgegevens en webhookverkeer volledig onder jouw controle. De container bevat een web-UI voor het toevoegen van backends, ondersteunt many-to-many of one-way synchronisatie, en combineert geplande imports met real-time webhook-events, zodat wijzigingen binnen enkele seconden worden doorgevoerd.