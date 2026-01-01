Sure is een door de community onderhouden open source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, ontworpen voor mensen die de volledige controle over hun financiële gegevens willen. Het volgt rekeningen voor bankzaken, beleggingen en leningen, registreert en categoriseert transacties, bewaakt het nettovermogen in de loop van de tijd en ondersteunt huishoudens met meerdere gebruikers — allemaal opgeslagen in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.

In tegenstelling tot gehoste financiële tools draait Sure volledig op je eigen server, zonder SaaS-abonnement, geen gegevensdeling met derden en geen risico op stopzetting van de service. Optionele OpenAI-integratie voegt op AI gebaseerde transactiecategorisatie en financiële zoekopdrachten in natuurlijke taal toe. Een Sidekiq-achtergrondworker verwerkt geplande importen en meldingen, terwijl de hoofdapp het interactieve dashboard bedient.