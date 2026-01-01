Implementeer Sure met één klik installatie.
Zelf-gehoste app voor persoonlijke financiën voor het bijhouden van vermogen, rekeningen, transacties en investeringen met volledige data-eigendom.
Kies een VPS-plan voor Sure
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Sure kunt bouwen
Sure is een door de community onderhouden open source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, ontworpen voor mensen die de volledige controle over hun financiële gegevens willen. Het volgt rekeningen voor bankzaken, beleggingen en leningen, registreert en categoriseert transacties, bewaakt het nettovermogen in de loop van de tijd en ondersteunt huishoudens met meerdere gebruikers — allemaal opgeslagen in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.
In tegenstelling tot gehoste financiële tools draait Sure volledig op je eigen server, zonder SaaS-abonnement, geen gegevensdeling met derden en geen risico op stopzetting van de service. Optionele OpenAI-integratie voegt op AI gebaseerde transactiecategorisatie en financiële zoekopdrachten in natuurlijke taal toe. Een Sidekiq-achtergrondworker verwerkt geplande importen en meldingen, terwijl de hoofdapp het interactieve dashboard bedient.
Belangrijkste kenmerken van Sure
Vermogensdashboard
Voeg alle rekeningsaldi samen in één overzicht van je nettowaarde dat wordt bijgewerkt zodra transacties worden vastgelegd, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van je totale financiële gezondheid.
Accountbeheer
Volg betaal-, spaar-, creditcard-, lening- en beleggingsrekeningen vanuit één interface met een volledige transactiegeschiedenis voor elk.
Transactiecategorisatie
Importeer, organiseer en categoriseer transacties met op regels gebaseerde automatisering en handmatige aanpassingen om nauwkeurige uitgavenrapporten op te stellen.
Beleggingsportefeuille bijhouden
Monitor aandelenbezit en portefeuilleprestaties met live prijsgegevens opgehaald van Yahoo Finance of Twelve Data volgens een configureerbaar schema.
AI Financieel Assistent
Optionele OpenAI-integratie maakt natuurlijke taalvragen over uitgavenpatronen en geautomatiseerde categorisatie van geïmporteerde transacties mogelijk.
Huishoudens met meerdere gebruikers
Nodig gezinsleden uit met hun eigen accounts terwijl je budgetten en financiële doelen deelt via dezelfde zelf-gehoste instantie.
Waarom Sure op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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