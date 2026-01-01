Sharkey is een upstream-tracking fork van Misskey die een verfijnde sociale ervaring levert voor het fediverse. Het spreekt ActivityPub native, zodat jouw community accounts kan volgen en ermee kan interacteren op Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed en de rest van het gefedereerde netwerk zonder bruggen.

Vergeleken met upstream Misskey voegt Sharkey gefedereerde postbewerking, gefedereerde profielachtergronden, Mastodon client API-compatibiliteit en tientallen UX-verbeteringen toe, gedreven door feedback van de community. Door Sharkey zelf te hosten op jouw eigen VPS houd je jouw tijdlijn, media en volgersgrafiek volledig onder jouw controle, zonder dat een platformeigenaar beslist wie je kunt bereiken.