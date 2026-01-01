Implementeer Sharkey met één klik installatie.
Gefedereerde microbloggingserver gebaseerd op Misskey met verbeterde prestaties, Mastodon API-ondersteuning en moderne UX.
Kies een VPS-plan voor Sharkey
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Sharkey kunt bouwen
Sharkey is een upstream-tracking fork van Misskey die een verfijnde sociale ervaring levert voor het fediverse. Het spreekt ActivityPub native, zodat jouw community accounts kan volgen en ermee kan interacteren op Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed en de rest van het gefedereerde netwerk zonder bruggen.
Vergeleken met upstream Misskey voegt Sharkey gefedereerde postbewerking, gefedereerde profielachtergronden, Mastodon client API-compatibiliteit en tientallen UX-verbeteringen toe, gedreven door feedback van de community. Door Sharkey zelf te hosten op jouw eigen VPS houd je jouw tijdlijn, media en volgersgrafiek volledig onder jouw controle, zonder dat een platformeigenaar beslist wie je kunt bereiken.
Belangrijkste kenmerken van Sharkey
ActivityPub-federatie
Verbind met Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed en elke andere ActivityPub-server om het hele fediverse te bereiken vanaf je eigen instantie.
Mastodon-API-compatibel
Gebruik elke externe Mastodon-client om te posten en te browsen, terwijl je nog steeds profiteert van Misskey-achtige functies op de achtergrond.
Aangepaste emoji en reacties
Upload serverbrede aangepaste emoji en reageer ermee op elk bericht, waardoor tijdlijnen veranderen in expressieve gesprekken voorbij platte tekst.
Gefedereerde nabewerking
Bewerk je berichten na publicatie en zorg ervoor dat de wijziging vlekkeloos wordt doorgevoerd naar externe instanties, waarbij de volledige bewerkingsgeschiedenis behouden blijft.
Antennes en lijsten
Bouw op trefwoorden gebaseerde antennes en samengestelde gebruikerslijsten om tijdlijnen te filteren, onderwerpen te volgen en nooit berichten te missen die belangrijk voor je zijn.
Schijfmediabeheer
Organiseer geüploade afbeeldingen, video's en bestanden in een ingebouwde Drive met mappen, zoeken en hergebruik in berichten en profielitems.
Waarom Sharkey op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.