Implementeer DOMjudge met één klik installatie.
Open source geautomatiseerd systeem voor het beoordelen van programmeerwedstrijden in ICPC-stijl, inclusief inzendingen, scoreborden en teammanagement.
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Wat je met DOMjudge kunt bouwen
DOMjudge is een volwassen open-source geautomatiseerd beoordelingssysteem voor het organiseren van programmeerwedstrijden in ICPC-stijl. Het wordt gebruikt voor regionale en wereldwijde ICPC-evenementen, universitaire programmeercursussen en online wedstrijden, en biedt een webinterface voor deelnemers om oplossingen in te dienen en voor juryleden en beheerders om problemen, talen, teams en live scoreborden te beheren.
Door DOMjudge zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle inzendingen, testgevallen en beoordelingsresultaten op infrastructuur die je beheert, zonder kosten per deelnemer en zonder uploadlimieten opgelegd door een gehoste service. De server is op zichzelf volledig functioneel voor het configureren van wedstrijden, problemen en teams, terwijl de beoordeling van gecompileerde talen wordt uitgevoerd door afzonderlijke gesandboxte judgehost-workers die je later kunt koppelen.
Belangrijkste kenmerken van DOMjudge
ICPC-stijl jurering
Implementeert de regels die worden gebruikt door de ICPC International Collegiate Programming Contest, waaronder straftijd, het bevriezen van het scorebord en oordeelscategorieën zoals Fout antwoord, Tijdslimiet en Uitvoerfout.
Live scoreborden
Publieke en jury scoreborden worden in realtime bijgewerkt naarmate inzendingen binnenkomen, met configureerbare bevriezing vlak voor het einde van de wedstrijd voor dramatische eindes.
Team- en wedstrijdbeheer
Admin web-interface voor het beheren van wedstrijden, teams, gebruikers, affiliaties, problemen, talen en verduidelijkingen over meerdere parallelle evenementen.
Gesandboxte beoordelaarshosts
Afzonderlijk inzetbare judgehost-werkers compileren en voeren inzendingen uit in geïsoleerde cgroup-gebaseerde sandboxes met strikte CPU-, geheugen- en schijflimieten.
REST API en CLP
Een gedocumenteerde REST API, plus integratie met de Contest API-specificatie, stelt je in staat om externe scoreborden, resolvertools en het ICPC-toolsecosysteem te verbinden.
Meertalige ondersteuning
Wordt geleverd met beoordelingsondersteuning voor C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go en vele andere talen, met volledige compileer- en uitvoerconfiguratie per taal.
Waarom DOMjudge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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