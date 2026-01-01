SurrealDB is een moderne multi-model database, geschreven in Rust, die document-, grafiek-, relationele, tijdreeks-, georuimtelijke en vectordata verenigt in één enkele engine. Deze engine is toegankelijk via SurrealQL — een SQL-achtige querytaal die is ontworpen voor ontwikkelaars die flexibiliteit willen zonder te hoeven jongleren met meerdere gespecialiseerde databases. Met native ondersteuning voor real-time live queries, machtigingen op rijniveau en authenticatie die in de database zelf zijn ingebouwd, kan SurrealDB dienen als zowel een database als een backend-as-a-service voor web- en mobiele apps.

SurrealDB zelf hosten op je VPS geeft ontwikkelaars en kleine teams een krachtige multi-model database zonder de per-query-prijsstelling van SurrealDB Cloud. De single-binary architectuur houdt implementatie en beheer eenvoudig, vergeleken met het draaien van afzonderlijke databases voor document-, grafiek- en tijdreeks-workloads.