Implementeer SurrealDB met één klik installatie.
Multi-model database die document-, graaf-, relationele, tijdreeks-, geospatiale en vectordata combineert via één SQL-achtige querytaal.
Kies een VPS-plan voor SurrealDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SurrealDB kunt bouwen
SurrealDB is een moderne multi-model database, geschreven in Rust, die document-, grafiek-, relationele, tijdreeks-, georuimtelijke en vectordata verenigt in één enkele engine. Deze engine is toegankelijk via SurrealQL — een SQL-achtige querytaal die is ontworpen voor ontwikkelaars die flexibiliteit willen zonder te hoeven jongleren met meerdere gespecialiseerde databases. Met native ondersteuning voor real-time live queries, machtigingen op rijniveau en authenticatie die in de database zelf zijn ingebouwd, kan SurrealDB dienen als zowel een database als een backend-as-a-service voor web- en mobiele apps.
SurrealDB zelf hosten op je VPS geeft ontwikkelaars en kleine teams een krachtige multi-model database zonder de per-query-prijsstelling van SurrealDB Cloud. De single-binary architectuur houdt implementatie en beheer eenvoudig, vergeleken met het draaien van afzonderlijke databases voor document-, grafiek- en tijdreeks-workloads.
Belangrijkste kenmerken van SurrealDB
Multimodel datatypen
Sla documenten, grafieken, relationele rijen, tijdreeksen, geospatiale gegevens en vectoren op in dezelfde database zonder aparte services voor elk model.
SurrealQL-querytaal
SQL-achtige querytaal met extensies voor graafdoorloop, vectorzoekopdrachten, georuimtelijke operatoren en berekende velden ingebouwd in het schema.
Realtime live query's
Abonneer je op live queryresultaten via WebSocket voor real-time UI-updates zonder polling of externe event bus-infrastructuur.
Rijniveaubeveiliging
Met granulaire machtigingen die in het schema zijn ingebouwd, kun je de database veilig en direct blootstellen aan web- en mobiele clients, zonder een tussenliggende API-laag.
Ingebouwde authenticatie
Ingebouwde gebruikers-, scope- en JWT-gebaseerde authenticatie maakt SurrealDB bruikbaar als een backend-as-a-service voor prototype-apps.
Meerdere query-interfaces
Query via HTTP REST, WebSocket, native clientbibliotheken voor JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET en PHP — of rechtstreeks via de SurrealQL CLI.
Waarom SurrealDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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