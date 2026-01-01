Implementeer Cleanuparr met één-klik-installatie.
Geavanceerde wachtrijopschoner voor de Servarr-stack die vastgelopen, mislukte en kwaadaardige downloads automatisch verwijdert.
Kies een VPS-plan voor Cleanuparr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cleanuparr kunt bouwen
Cleanuparr is een zelfgehoste downloadmanager die specifiek is gebouwd voor het Servarr-ecosysteem. Het maakt verbinding met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr, naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent, en inspecteert vervolgens continu de wachtrij om downloads te markeren en te verwijderen die vastgelopen zijn, vastzitten in metadata, te langzaam downloaden, niet geïmporteerd kunnen worden, of overeenkomen met bekende malwarepatronen zoals verdachte
.lnk en
.zipx bestanden.
Naast wachtrijhygiëne zoekt Cleanuparr proactief naar ontbrekende media en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, schoont voltooide seeds op, verwijdert weesbestanden die niet langer door de arrs worden gevolgd, en stuurt waarschuwingen bij elke markering of verwijdering. Door het op je eigen VPS te draaien, blijft je media-automatisering de klok rond netjes, zonder handmatig de wachtrij in de gaten te hoeven houden.
Belangrijkste kenmerken van Cleanuparr
Strike-gebaseerde opschoning
Markeer slechte downloads met configureerbare waarschuwingen en verwijder en blokkeer ze automatisch zodra ze jouw drempel bereiken.
Malwareblokkeerder
Detecteer en verwijder bekende kwaadaardige torrents met behulp van door de community onderhouden patronen en een ingebouwde blokkeerlijst van verdachte bestandstypen.
Servarr-brede integratie
Werkt met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent op één plek.
Zoeken naar ontbrekende items en upgrades
Activeert automatisch zoekopdrachten naar ontbrekende items en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, inclusief het bijhouden van aangepaste formatscores.
Wees- en seedingopschoning
Verwijdert downloads zonder hardlinks of arr-referenties, schoont langlopende seeds op en ondersteunt cross-seed-bewuste workflows.
Realtime meldingen
Verstuurt meldingen bij elke strike, verwijdering of blokkering via jouw voorkeursmeldingskanaal, zodat niets onopgemerkt blijft.
Waarom Cleanuparr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.