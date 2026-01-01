Cleanuparr is een zelfgehoste downloadmanager die specifiek is gebouwd voor het Servarr-ecosysteem. Het maakt verbinding met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr, naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent, en inspecteert vervolgens continu de wachtrij om downloads te markeren en te verwijderen die vastgelopen zijn, vastzitten in metadata, te langzaam downloaden, niet geïmporteerd kunnen worden, of overeenkomen met bekende malwarepatronen zoals verdachte .lnk en .zipx bestanden.

Naast wachtrijhygiëne zoekt Cleanuparr proactief naar ontbrekende media en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, schoont voltooide seeds op, verwijdert weesbestanden die niet langer door de arrs worden gevolgd, en stuurt waarschuwingen bij elke markering of verwijdering. Door het op je eigen VPS te draaien, blijft je media-automatisering de klok rond netjes, zonder handmatig de wachtrij in de gaten te hoeven houden.