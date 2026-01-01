Tianji is een open-source alles-in-één centrale voor inzichten die website-analyse, uptime monitoring en serverstatus-tracking samenbrengt onder één enkele interface. In plaats van afzonderlijke tools te beheren voor elk aspect, laat Tianji je bezoekersstatistieken bijhouden, controleren of je diensten bereikbaar zijn en de status van je servers rapporteren — alles vanuit één dashboard met een uniform notificatiesysteem.

Gebouwd voor zowel teams als individuele operators, ondersteunt Tianji toegang voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen en beperkt het nieuwe registraties standaard, zodat alleen uitgenodigde gebruikers kunnen deelnemen. Een geïntegreerde OpenAPI biedt programmatische toegang tot alle gegevens. Zelf-hosting houdt je analyse- en monitoringgegevens op je eigen infrastructuur, weg van platforms van derden.