Implementeer Tianji met één-klik-installatie.
Open source alles-in-één inzichtshub die websiteanalyse, uptime-monitoring en serverstatusbewaking combineert in één dashboard.
Kies een VPS-plan voor Tianji
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tianji kunt bouwen
Tianji is een open-source alles-in-één centrale voor inzichten die website-analyse, uptime monitoring en serverstatus-tracking samenbrengt onder één enkele interface. In plaats van afzonderlijke tools te beheren voor elk aspect, laat Tianji je bezoekersstatistieken bijhouden, controleren of je diensten bereikbaar zijn en de status van je servers rapporteren — alles vanuit één dashboard met een uniform notificatiesysteem.
Gebouwd voor zowel teams als individuele operators, ondersteunt Tianji toegang voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen en beperkt het nieuwe registraties standaard, zodat alleen uitgenodigde gebruikers kunnen deelnemen. Een geïntegreerde OpenAPI biedt programmatische toegang tot alle gegevens. Zelf-hosting houdt je analyse- en monitoringgegevens op je eigen infrastructuur, weg van platforms van derden.
Belangrijkste kenmerken van Tianji
Website-analyse
Houd paginaweergaven, unieke bezoekers, verwijzingsbronnen en UTM-parameters bij zonder afhankelijk te zijn van Google Analytics of gegevens naar derden te sturen.
Uptimemonitoring
Controleer continu of je websites en API's bereikbaar zijn en ontvang direct meldingen wanneer een service uitvalt.
Servertoestandbewaking
Installeer de lichtgewicht Tianji-reporter op elke server om CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken terug naar je dashboard te streamen.
Slimme meldingen
Routeer meldingen voor uitval en serverproblemen naar Telegram, Slack, e-mail, webhooks en andere kanalen vanuit één configuratie.
OpenAPI-toegang
Een volledig gedocumenteerde REST-API laat je programmatisch analyse- en monitoringgegevens opvragen voor aangepaste dashboards of integraties.
Waarom Tianji op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.