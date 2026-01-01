GitIngest overbrugt traditionele codebases en AI-gestuurde ontwikkelingsworkflows door complete Git-repositories om te zetten in gestructureerde, token-efficiÃ«nte tekst die taalmodellen effectief kunnen verwerken. Het extraheert code met intelligente opmaak, respecteert gitignore-patronen en geeft schattingen van het aantal tokens, zodat developers API-kosten kunnen plannen voordat ze grote extracties indienen.

Zelf GitIngest hosten zorgt ervoor dat eigen broncode nooit via externe servers loopt. In tegenstelling tot de publieke dienst legt je eigen instance geen snelheidslimieten op, waardoor onbeperkte repositoryverwerking mogelijk is voor teams met veel AI-ondersteunde ontwikkelingsbehoeften.