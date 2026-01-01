Implementeer GitIngest met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Ontwikkelaarstool die Git-repositories omzet naar geoptimaliseerde tekstformaten, klaar voor AI- en LLM-analyse.
Kies een VPS-plan voor GitIngest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GitIngest kunt bouwen
GitIngest overbrugt traditionele codebases en AI-gestuurde ontwikkelingsworkflows door complete Git-repositories om te zetten in gestructureerde, token-efficiÃ«nte tekst die taalmodellen effectief kunnen verwerken. Het extraheert code met intelligente opmaak, respecteert gitignore-patronen en geeft schattingen van het aantal tokens, zodat developers API-kosten kunnen plannen voordat ze grote extracties indienen.
Zelf GitIngest hosten zorgt ervoor dat eigen broncode nooit via externe servers loopt. In tegenstelling tot de publieke dienst legt je eigen instance geen snelheidslimieten op, waardoor onbeperkte repositoryverwerking mogelijk is voor teams met veel AI-ondersteunde ontwikkelingsbehoeften.
Belangrijkste kenmerken van GitIngest
Repository-naar-LLM-conversie
Transformeert complete Git-repositories in gestructureerde tekst, geoptimaliseerd voor taalmodellen, waarbij de codecontext behouden blijft zonder handmatig kopiÃ«ren en plakken.
Tokenaantalschatting
Toont tokenaantallen en statistieken van de extractiegrootte voordat je deze indient bij een LLM API, zodat je de kosten vooraf kunt inschatten.
Ondersteuning voor privÃ©repo's
GitHub persoonlijk toegangstoken-integratie maakt veilige verwerking van privÃ©- en propriÃ«taire repositories mogelijk.
Selectieve extractie
Extraheer specifieke mappen of modules voor gerichte AI-analyse in plaats van een complete grote codebase te versturen.
Slimme filtering
Sluit automatisch binaire bestanden uit en respecteert gitignore-patronen om schone, relevante tekstuitvoer te produceren.
Waarom GitIngest op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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