Implementeer LibreChat met één-klik-installatie.
Open-source AI-chatplatform dat een uniforme interface biedt voor OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen.
Kies een VPS-plan voor LibreChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreChat kunt bouwen
LibreChat is een zelfgehoste ChatGPT-alternatief met meer dan 15.000 GitHub-sterren dat je een enkele, gepolijste interface biedt voor interactie met meerdere AI-providers. Het ondersteunt OpenAI GPT-modellen, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI en lokaal gehoste modellen via Ollama — allemaal vanuit één implementatie, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende leveranciersdashboards.
Deze template bundelt de complete LibreChat-stack: MongoDB voor gespreksopslag, MeiliSearch voor full-text zoekopdrachten in de chatgeschiedenis, en een PostgreSQL-vectordatabase voor RAG-documentquery's. Door het op je eigen VPS te draaien, blijven gevoelige gesprekken op jouw infrastructuur, terwijl je volledige controle hebt over API-sleutels, gebruikerstoegang en kostenbeheer.
Belangrijkste kenmerken van LibreChat
Multi-provider AI-toegang
Verbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI en lokale Ollama-modellen en schakel ertussen in één chatsessie.
RAG Documentquery's
Upload documenten en doorzoek ze met elk verbonden AI-model met behulp van de ingebouwde, door pgvector aangedreven ophaalpijplijn.
Gesprekken zoeken
Vind direct eerdere chats met full-text zoeken, mogelijk gemaakt door MeiliSearch, in je volledige gespreksgeschiedenis.
Gebruikersbeheer
Registreer meerdere gebruikers met e-mail/wachtwoord-login, beheer API-sleuteltoegang centraal en volg het tokenverbruik per gebruiker.
Volledige privacy
Alle AI-gesprekken en geüploade documenten blijven op je VPS — geen gegevensverzameling door derden buiten de API's van AI-providers die je kiest.
Waarom LibreChat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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