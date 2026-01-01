Implementeer Rybbit met één-klik-installatie.
Modern open-source webanalyseplatform dat bezoekersgedrag volgt zonder cookies, tracking scripts of invasieve gegevensverzameling.
Kies een VPS-plan voor Rybbit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rybbit kunt bouwen
Rybbit is een privacy-gericht webanalyseplatform, ontworpen als een modern alternatief voor Google Analytics. Het levert paginabezoeken, sessies, bouncepercentages, verwijzers, geografische gegevens en sessieherhalingen zonder gebruik te maken van cookies of cross-site tracking — waardoor GDPR-compliance een ingebouwde eigenschap is in plaats van een bijzaak.
Aangedreven door ClickHouse voor high-performance gebeurtenisopslag en PostgreSQL voor applicatiegegevens, verwerkt Rybbit grote gebeurtenisvolumes met snelle dashboardquery's. Zelf-hosting elimineert kosten per site en dataretentiebeperkingen, waardoor je volledige eigendom hebt over bezoekersgegevens voor al je eigendommen.
Belangrijkste kenmerken van Rybbit
Cookievrije tracking
Volgt bezoekers zonder cookies of fingerprinting, waardoor toestemmingsbanners overbodig worden, terwijl je voldoet aan de AVG en CCPA.
Sessieherhalingen
Neemt gebruikerssessies op en speelt ze opnieuw af om precies te begrijpen hoe bezoekers door je site navigeren en waar ze afhaken.
Aangepaste Evenementtracking
Leg elke gebruikersinteractie vast met aangepaste gebeurtenissen en JSON-eigenschappen voor gedetailleerde trechteranalyse en conversieoptimalisatie.
Realtime Dashboard
Bekijk live bezoekersaantallen, actieve pagina's en directe metrische updates, zodat je verkeerspieken kunt monitoren zodra ze zich voordoen.
Ondersteuning voor meerdere sites
Beheer analyses voor meerdere websites vanuit één dashboard met toegangscontroles op organisatieniveau voor teams.
Waarom Rybbit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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