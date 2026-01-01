Rybbit is een privacy-gericht webanalyseplatform, ontworpen als een modern alternatief voor Google Analytics. Het levert paginabezoeken, sessies, bouncepercentages, verwijzers, geografische gegevens en sessieherhalingen zonder gebruik te maken van cookies of cross-site tracking — waardoor GDPR-compliance een ingebouwde eigenschap is in plaats van een bijzaak.

Aangedreven door ClickHouse voor high-performance gebeurtenisopslag en PostgreSQL voor applicatiegegevens, verwerkt Rybbit grote gebeurtenisvolumes met snelle dashboardquery's. Zelf-hosting elimineert kosten per site en dataretentiebeperkingen, waardoor je volledige eigendom hebt over bezoekersgegevens voor al je eigendommen.