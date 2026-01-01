Implementeer Bludit met één-klik-installatie.
Eenvoudig, snel en veilig flat-file CMS voor persoonlijke blogs en kleine websites, zonder database vereist.
Kies een VPS-plan voor Bludit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bludit kunt bouwen
Bludit is een open-source flat-file contentmanagementsysteem dat elke post, pagina en instelling opslaat als Markdown- en JSON-bestanden op schijf. Omdat het geen MySQL, PostgreSQL of enige andere database nodig heeft, is de hele stack lichter, sneller om back-ups van te maken en gemakkelijker te migreren tussen servers dan traditionele PHP CMS'en.
Zelf Bludit hosten op een VPS geeft bloggers en eigenaren van kleine websites volledige eigendom over hun content en thema's, zonder hostingkosten van derden en zonder platform-lock-in. Posts kunnen worden bewerkt vanuit een browsergebaseerde admin of direct op het bestandssysteem, en het project wordt geleverd met een ingebouwde afbeeldingsbeheerder, plugin-systeem en moderne thema's die klaar zijn om aan te passen.
Belangrijkste kenmerken van Bludit
Geen database vereist
Slaat alle inhoud op in platte Markdown- en JSON-bestanden, zodat implementatie, back-up en versiebeheer net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map.
Markdown-publicatie
Schrijf berichten en pagina's in Markdown met een browsergebaseerde editor die concepten, geplande publicatie en categorieën ondersteunt.
Thema's en plug-ins
Pas het uiterlijk aan met ingebouwde moderne thema's en breid de functionaliteit uit via een plug-insysteem zonder de kerncode aan te raken.
Ingebouwd afbeeldingsbeheer
Upload, organiseer en sluit afbeeldingen in vanuit een mediabibliotheek die is geïntegreerd in het controlepaneel, zonder externe opslagdiensten.
Multi-gebruikersrollen
Nodig redacteuren en auteurs uit met verschillende machtigingen, zodat meerdere bijdragers kunnen publiceren zonder één account te delen.
Waarom Bludit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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