Bludit is een open-source flat-file contentmanagementsysteem dat elke post, pagina en instelling opslaat als Markdown- en JSON-bestanden op schijf. Omdat het geen MySQL, PostgreSQL of enige andere database nodig heeft, is de hele stack lichter, sneller om back-ups van te maken en gemakkelijker te migreren tussen servers dan traditionele PHP CMS'en.

Zelf Bludit hosten op een VPS geeft bloggers en eigenaren van kleine websites volledige eigendom over hun content en thema's, zonder hostingkosten van derden en zonder platform-lock-in. Posts kunnen worden bewerkt vanuit een browsergebaseerde admin of direct op het bestandssysteem, en het project wordt geleverd met een ingebouwde afbeeldingsbeheerder, plugin-systeem en moderne thema's die klaar zijn om aan te passen.