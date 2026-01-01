Implementeer Apache Guacamole met één-klik-installatie.
Clientloze externe bureaubladgateway voor toegang tot RDP-, SSH-, VNC- en Telnet-verbindingen direct vanuit je webbrowser.
Kies een VPS-plan voor Apache Guacamole
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Guacamole kunt bouwen
Apache Guacamole is een clientloze extern bureaubladgateway waarmee je toegang krijgt tot RDP-, VNC-, SSH- en Telnet-servers vanaf elke moderne webbrowser — geen plug-ins, geen native clientsoftware en geen installatie per apparaat. De browser verzorgt de rendering terwijl een server-side daemon protocollen vertaalt, waardoor externe toegang net zo eenvoudig wordt als het openen van een URL.
Guacamole zelf hosten op je eigen VPS maakt van je server een centrale jump host voor het beheren van externe machines overal ter wereld. Ingebouwd gebruikersbeheer, auditlogboeken en verbinding delen maken het even nuttig voor solo-beheerders en kleine teams, terwijl je elke inloggegeven en sessie onder je directe controle houdt.
Belangrijkste kenmerken van Apache Guacamole
Clientloze browsertoegang
Maak verbinding met elke RDP-, VNC-, SSH- of Telnet-host rechtstreeks vanuit een browsertabblad — geen clientsoftware, geen plug-ins, geen firewalloplossingen.
Multiprotocolondersteuning
Ingebouwde adapters voor RDP, VNC, SSH, Telnet en Kubernetes voldoen aan de dagelijkse behoeften van beheerders, ontwikkelaars en beveiligingsteams.
Gecentraliseerde inloggegevens
Sla serverwachtwoorden, SSH-sleutels en certificaten eenmalig op in Guacamole en geef gebruikers toegang zonder ooit de onderliggende geheimen te delen.
Gebruikers- en groepsbeheer
Op rollen gebaseerde machtigingen, LDAP- en SAML-integratie, en toegangsregels per verbinding houden grote teams georganiseerd naarmate de verbindingsinventaris groeit.
Sessieopname en audit
Optionele sessieopname en gedetailleerde activiteitenlogboeken maken het eenvoudig om te controleren wie waar verbinding maakte en wat ze deden.
Waarom Apache Guacamole op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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