Apache Guacamole is een clientloze extern bureaubladgateway waarmee je toegang krijgt tot RDP-, VNC-, SSH- en Telnet-servers vanaf elke moderne webbrowser — geen plug-ins, geen native clientsoftware en geen installatie per apparaat. De browser verzorgt de rendering terwijl een server-side daemon protocollen vertaalt, waardoor externe toegang net zo eenvoudig wordt als het openen van een URL.

Guacamole zelf hosten op je eigen VPS maakt van je server een centrale jump host voor het beheren van externe machines overal ter wereld. Ingebouwd gebruikersbeheer, auditlogboeken en verbinding delen maken het even nuttig voor solo-beheerders en kleine teams, terwijl je elke inloggegeven en sessie onder je directe controle houdt.