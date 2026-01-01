Komari is een lichtgewicht, open-source servermonitoringtool, gebouwd voor zelfhosters die real-time inzicht nodig hebben in hun infrastructuur zonder de overhead van enterprise monitoringplatforms. Het gebruikt een kleine agent die op elke gemonitorde server is geïnstalleerd om CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken te verzamelen, die vervolgens worden weergegeven in een overzichtelijk webdashboard.

Omdat Komari zelf gehost wordt, blijft al je servertelemetrie op je eigen infrastructuur, zonder dat er gegevens naar diensten van derden worden gestuurd. Het SQLite-ondersteunde ontwerp betekent nul externe databaseafhankelijkheden, waardoor het snel te implementeren en eenvoudig te onderhouden is, zelfs voor kleine teams en solo-operators.