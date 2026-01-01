Implementeer Syncthing met één klik installatie.
Open-source peer-to-peer bestandssynchronisatie die je gegevens privé en versleuteld houdt op al je apparaten.
Kies een VPS-plan voor Syncthing
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Syncthing kunt bouwen
Syncthing is een gedecentraliseerde bestandssynchronisatietool die continu bestanden synchroniseert tussen je apparaten zonder centrale server. Alle gegevens blijven op je apparaten en worden overgedragen met TLS-encryptie en perfect forward secrecy — geen cloudtussenpersoon, geen account vereist.
Syncthing zelf hosten op een VPS creëert een persistent synchronisatieknooppunt dat 24/7 online blijft, zodat al je apparaten up-to-date blijven, zelfs wanneer sommige offline zijn. Met ondersteuning voor mapversiebeheer, conflictafhandeling en cross-platform clients, is Syncthing het privacy-gerichte alternatief voor Dropbox en Google Drive.
Belangrijkste kenmerken van Syncthing
Geen centrale server
Bestanden synchroniseren direct tussen je apparaten zonder cloudopslag van derden, waardoor je gegevens volledig onder jouw controle blijven.
End-to-end encryptie
Alle overdrachten gebruiken TLS met perfect forward secrecy, zodat je bestanden niet kunnen worden onderschept of gelezen door iemand anders.
Flexibele mapmodi
Configureer mappen als alleen-verzenden, alleen-ontvangen of bidirectioneel om precies te bepalen hoe gegevens tussen apparaten stromen.
Bestandsversiebeheer
Bewaar historische versies van gewijzigde of verwijderde bestanden met configureerbare retentiebeleidsregels om te herstellen van ongewenste wijzigingen.
Cross-platform cliënten
Native clients voor Linux, Windows, macOS en Android houden elk apparaat gesynchroniseerd vanaf één enkele persistente VPS-node.
Waarom Syncthing op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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