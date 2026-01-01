Syncthing is een gedecentraliseerde bestandssynchronisatietool die continu bestanden synchroniseert tussen je apparaten zonder centrale server. Alle gegevens blijven op je apparaten en worden overgedragen met TLS-encryptie en perfect forward secrecy — geen cloudtussenpersoon, geen account vereist.

Syncthing zelf hosten op een VPS creëert een persistent synchronisatieknooppunt dat 24/7 online blijft, zodat al je apparaten up-to-date blijven, zelfs wanneer sommige offline zijn. Met ondersteuning voor mapversiebeheer, conflictafhandeling en cross-platform clients, is Syncthing het privacy-gerichte alternatief voor Dropbox en Google Drive.