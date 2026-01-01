Implementeer Koillection met één klik installatie.
Zelfgehoste collectiebeheerder voor het organiseren en catalogiseren van elk type fysieke of digitale collectie.
Kies een VPS-plan voor Koillection
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koillection kunt bouwen
Koillection is een zelf-gehoste collectiebeheerapplicatie waarmee je alles kunt catalogiseren — boeken, vinylplaten, videogames, postzegels, ruilkaarten, of elke andere collectie die je beheert. In tegenstelling tot cloudgebaseerde catalogiseringsdiensten, draait Koillection volledig op je eigen server, waardoor je collectiegegevens privé blijven en onder jouw volledige controle staan.
Gebouwd op Symfony met een schone, responsieve interface, ondersteunt Koillection aangepaste metadatavelden en webscrapers, zodat je items kunt verrijken met precies de informatie die belangrijk is voor jouw collectietype. Een volledige REST API maakt integratie met externe tools mogelijk, en meertalige ondersteuning dekt meer dan 11 talen direct uit de doos.
Belangrijkste kenmerken van Koillection
Elk collectietype
Katalogiseer boeken, spellen, vinyl, postzegels of elk ander verzamelobject zonder beperkt te zijn tot vooraf gemaakte sjablonen.
Aangepaste metagegevensvelden
Definieer de exacte velden en datastructuur die bij jouw collectie past, in plaats van je aan te passen aan een generiek schema.
Webscraper ondersteuning
Haal automatisch metadata op van externe websites om je items te verrijken met covers, beschrijvingen en details.
REST API-toegang
Ontsluit je collectiegegevens via een volledige REST API, wat integratie met aangepaste apps of automatiseringsworkflows mogelijk maakt.
Meertalige interface
Gebruik Koillection in je eigen taal — 11+ talen worden ondersteund met volledige dekking voor Engels en Frans.
Waarom Koillection op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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