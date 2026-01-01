Koillection is een zelf-gehoste collectiebeheerapplicatie waarmee je alles kunt catalogiseren — boeken, vinylplaten, videogames, postzegels, ruilkaarten, of elke andere collectie die je beheert. In tegenstelling tot cloudgebaseerde catalogiseringsdiensten, draait Koillection volledig op je eigen server, waardoor je collectiegegevens privé blijven en onder jouw volledige controle staan.

Gebouwd op Symfony met een schone, responsieve interface, ondersteunt Koillection aangepaste metadatavelden en webscrapers, zodat je items kunt verrijken met precies de informatie die belangrijk is voor jouw collectietype. Een volledige REST API maakt integratie met externe tools mogelijk, en meertalige ondersteuning dekt meer dan 11 talen direct uit de doos.