Implementeer Rallly met één klik.
Zelfgehoste planningstool voor het gezamenlijk kiezen van de beste datum en tijd voor groepen, teams en tijdzones.
Kies een VPS-plan voor Rallly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rallly kunt bouwen
Rallly is een privacyvriendelijke open-source tool voor planning en groepspeilingen, ontworpen om Doodle en vergelijkbare SaaS-apps te vervangen. Organisatoren maken een peiling met voorgestelde datum-/tijdopties, delen een link, en respondenten kiezen welke tijdvakken voor hen werken — geen account vereist voor deelnemers. Het organisatordashboard markeert vervolgens de meest populaire tijdvakken, waardoor het eenvoudig is om de definitieve tijd te bevestigen.
Rallly zelf hosten op je VPS houdt e-mails van deelnemers, responsgegevens en vergaderonderwerpen op infrastructuur die jij beheert, in plaats van een planningsdienst van derden. Het platform ondersteunt meerdere tijdzones, vergrendelde opties, aangepaste branding en e-mail magic-link authenticatie voor organisatoren, en de hele stack draait op één Next.js-container plus PostgreSQL — klein genoeg voor persoonlijk gebruik, stevig genoeg voor een klein team of club.
Belangrijkste kenmerken van Rallly
Groepsdatepeilingen
Stel meerdere datum- en tijdopties voor, verzamel de beschikbaarheid van genodigden en toon de beste optie — Doodle-achtige peilingen zonder kosten per peiling.
Tijdzonebewust
Geef elke optie automatisch weer in de lokale tijdzone van elke respondent, zodat gedistribueerde teams tijden kunnen kiezen zonder hoofdrekenen.
Antwoorden zonder account
Genodigden stemmen met een naam en optioneel e-mailadres — geen aanmelding, geen wachtwoord, geen gedoe — terwijl organisatoren accounts behouden voor het beheren van peilingen.
Inloggen met magische link
Organisatoren loggen in via per e-mail verzonden magische links in plaats van wachtwoorden, waardoor het aanvalsoppervlak voor inloggegevens klein blijft zonder in te boeten aan gebruiksgemak.
Vergrendelde en verborgen opties
Vergrendel een gekozen optie om reacties te bevriezen, of verberg opties nadat de stemming sluit — handig voor het bevestigen van de uiteindelijke keuze zonder verdere wijzigingen.
Aangepaste branding
Stel je eigen sitenaam, logo en thema in, zodat enquêtes aanvoelen als onderdeel van je organisatie in plaats van een generieke SaaS-landingspagina.
Waarom Rallly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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