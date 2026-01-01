Rallly is een privacyvriendelijke open-source tool voor planning en groepspeilingen, ontworpen om Doodle en vergelijkbare SaaS-apps te vervangen. Organisatoren maken een peiling met voorgestelde datum-/tijdopties, delen een link, en respondenten kiezen welke tijdvakken voor hen werken — geen account vereist voor deelnemers. Het organisatordashboard markeert vervolgens de meest populaire tijdvakken, waardoor het eenvoudig is om de definitieve tijd te bevestigen.

Rallly zelf hosten op je VPS houdt e-mails van deelnemers, responsgegevens en vergaderonderwerpen op infrastructuur die jij beheert, in plaats van een planningsdienst van derden. Het platform ondersteunt meerdere tijdzones, vergrendelde opties, aangepaste branding en e-mail magic-link authenticatie voor organisatoren, en de hele stack draait op één Next.js-container plus PostgreSQL — klein genoeg voor persoonlijk gebruik, stevig genoeg voor een klein team of club.