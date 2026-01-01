Tot wel 69% korting op Apache Kvrocks

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Schijfgebaseerde sleutel-waarde database met Redis-protocol die veel meer gegevens per gigabyte RAM opslaat dan in-memory Redis.

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KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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32 TB bandbreedte

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Eén-klik updates
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NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
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Openbare API
Datacenters in Amsterdam
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Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache Kvrocks kunt bouwen

Apache Kvrocks is een gedistribueerde NoSQL key-value-database die het Redis RESP-protocol spreekt, maar gegevens op schijf opslaat via RocksDB in plaats van de volledige dataset in het geheugen te bewaren. Het resultaat is een drop-in-doel voor elke Redis-client die aanzienlijk grotere datasets op dezelfde hardware kan bevatten, ideaal voor workloads waarbij in-memory Redis te duur wordt.

Kvrocks ondersteunt alle belangrijke Redis-gegevenstypen, namespaces met per-tenant-tokens, asynchrone binlog-replicatie, Redis Sentinel voor failover en een centraal beheerde clustermodus. Zelf Kvrocks hosten op een VPS geeft applicaties een persistente Redis-compatibele opslag met volledige controle over RocksDB-tuning, compressie en opslagindeling zonder de prijzen van beheerde services.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Apache Kvrocks

Redis Protocolcompatibel

Werkt met elke Redis-clientbibliotheek door het standaard RESP-protocol te spreken op poort 6666 — strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets, streams en bitmaps gedragen zich allemaal als Redis.

Schijfopslag

De RocksDB-engine behoudt de volledige dataset op schijf, zodat de capaciteit schaalt met opslag in plaats van RAM, en bevat vaak tientallen keren meer data per VPS dan Redis.

Namespaces met Tokens

Multi-tenant namespace-ondersteuning wijst een afzonderlijk token toe aan elke logische database, zodat één Kvrocks-instantie veilig kan worden gedeeld tussen applicaties.

Asynchrone replicatie

MySQL-stijl binlog-replicatie streamt schrijfbewerkingen naar replica's voor leesschaling, back-up en herstel na noodgevallen zonder de primaire te verstoren.

Cluster en Sentinel

Native Redis-clustermodus en Redis Sentinel-compatibiliteit maken horizontale sharding en automatische failover mogelijk met bestaande Redis-tools.

Waarom Apache Kvrocks op Hostinger draaien?

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Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

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