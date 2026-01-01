Implementeer Apache Kvrocks met één klik installatie.
Schijfgebaseerde sleutel-waarde database met Redis-protocol die veel meer gegevens per gigabyte RAM opslaat dan in-memory Redis.
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Wat je met Apache Kvrocks kunt bouwen
Apache Kvrocks is een gedistribueerde NoSQL key-value-database die het Redis RESP-protocol spreekt, maar gegevens op schijf opslaat via RocksDB in plaats van de volledige dataset in het geheugen te bewaren. Het resultaat is een drop-in-doel voor elke Redis-client die aanzienlijk grotere datasets op dezelfde hardware kan bevatten, ideaal voor workloads waarbij in-memory Redis te duur wordt.
Kvrocks ondersteunt alle belangrijke Redis-gegevenstypen, namespaces met per-tenant-tokens, asynchrone binlog-replicatie, Redis Sentinel voor failover en een centraal beheerde clustermodus. Zelf Kvrocks hosten op een VPS geeft applicaties een persistente Redis-compatibele opslag met volledige controle over RocksDB-tuning, compressie en opslagindeling zonder de prijzen van beheerde services.
Belangrijkste kenmerken van Apache Kvrocks
Redis Protocolcompatibel
Werkt met elke Redis-clientbibliotheek door het standaard RESP-protocol te spreken op poort 6666 — strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets, streams en bitmaps gedragen zich allemaal als Redis.
Schijfopslag
De RocksDB-engine behoudt de volledige dataset op schijf, zodat de capaciteit schaalt met opslag in plaats van RAM, en bevat vaak tientallen keren meer data per VPS dan Redis.
Namespaces met Tokens
Multi-tenant namespace-ondersteuning wijst een afzonderlijk token toe aan elke logische database, zodat één Kvrocks-instantie veilig kan worden gedeeld tussen applicaties.
Asynchrone replicatie
MySQL-stijl binlog-replicatie streamt schrijfbewerkingen naar replica's voor leesschaling, back-up en herstel na noodgevallen zonder de primaire te verstoren.
Cluster en Sentinel
Native Redis-clustermodus en Redis Sentinel-compatibiliteit maken horizontale sharding en automatische failover mogelijk met bestaande Redis-tools.
Waarom Apache Kvrocks op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
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Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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