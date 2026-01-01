Implementeer Svix met één-klik-installatie.
Open source webhook-bezorgservice met automatische herpogingen, berichtondertekening en een invoegbaar eindpuntportaal voor klanten.
Kies een VPS-plan voor Svix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Svix kunt bouwen
Svix is een open-source, bedrijfsklaar webhook-bezorgplatform dat alles regelt wat komt kijken bij het op schaal verzenden van betrouwbare webhooks. Het beheert automatische nieuwe pogingen met exponentiële terugval, endpoint-gezondheidsmonitoring, berichtondertekening en -verificatie, en een volledig auditlogboek van elke bezorgpoging — zodat je geen van deze infrastructuur zelf hoeft te bouwen.
Een inbedbare portalcomponent laat de klanten van je applicatie hun webhook-endpoints en gebeurtenisabonnementen zelf beheren. Gebouwd in Rust voor prestaties, draait Svix met PostgreSQL en Redis, en stelt een REST API beschikbaar met officiële SDK's voor alle belangrijke talen. Zelf-hosten op je VPS houdt alle webhook-gegevens onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van Svix
Automatische herpogingen
Mislukte webhookleveringen worden automatisch opnieuw geprobeerd met exponentiële terugval, zodat berichten hun bestemming bereiken, zelfs tijdens tijdelijke storingen.
Berichtondertekening
Alle uitgaande webhooks worden ondertekend met HMAC-SHA256 of Ed25519, waardoor ontvangers de authenticiteit van elk bericht cryptografisch kunnen verifiëren.
Insluitbaar Portaal
Lever een kant-en-klaar webhookbeheerportaal dat je klanten kunnen gebruiken om eindpunten te registreren en zich te abonneren op gebeurtenissen — geen aangepaste UI vereist.
Levering Auditlogboek
Elke bezorgpoging wordt gelogd met volledige verzoek- en responsdetails, waardoor het eenvoudig is om fouten op te sporen en gemiste gebeurtenissen opnieuw af te spelen.
Meertalige SDK's
Officiële client-SDK's voor Python, TypeScript, Go, Java, Ruby en C# laten je Svix binnen enkele minuten in elke backend integreren.
Waarom Svix op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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