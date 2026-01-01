Svix is een open-source, bedrijfsklaar webhook-bezorgplatform dat alles regelt wat komt kijken bij het op schaal verzenden van betrouwbare webhooks. Het beheert automatische nieuwe pogingen met exponentiële terugval, endpoint-gezondheidsmonitoring, berichtondertekening en -verificatie, en een volledig auditlogboek van elke bezorgpoging — zodat je geen van deze infrastructuur zelf hoeft te bouwen.

Een inbedbare portalcomponent laat de klanten van je applicatie hun webhook-endpoints en gebeurtenisabonnementen zelf beheren. Gebouwd in Rust voor prestaties, draait Svix met PostgreSQL en Redis, en stelt een REST API beschikbaar met officiële SDK's voor alle belangrijke talen. Zelf-hosten op je VPS houdt alle webhook-gegevens onder jouw controle.