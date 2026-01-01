Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Kies een VPS-plan voor Juxtapose
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Juxtapose kunt bouwen
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Belangrijkste kenmerken van Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Waarom Juxtapose op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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