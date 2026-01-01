Ollama is het toonaangevende open-source framework voor het lokaal draaien van grote taalmodellen, dat Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek en meer dan 100 andere ondersteunt zonder cloudafhankelijkheden. Het verwerkt automatisch modelkwantisering, GPU-versnelling en geheugenbeheer, en biedt een REST API die compatibel is met het OpenAI-formaat, zodat bestaande tools en integraties zonder aanpassingen werken.

Door Ollama zelf te hosten op je VPS elimineer je kosten per token, verwijder je snelheidsbeperkingen en zorg je ervoor dat elke prompt en respons op je eigen infrastructuur blijft. Het is de ideale backend voor teams die AI-gestuurde applicaties bouwen of voor iedereen die behoefte heeft aan private, altijd-actieve taalmodelinferentie.