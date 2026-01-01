Implementeer Ollama met één-klik-installatie.
Draai open-source grote taalmodellen op je eigen VPS zonder API-kosten en met volledige gegevensprivacy.
Kies een VPS-plan voor Ollama
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ollama kunt bouwen
Ollama is het toonaangevende open-source framework voor het lokaal draaien van grote taalmodellen, dat Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek en meer dan 100 andere ondersteunt zonder cloudafhankelijkheden. Het verwerkt automatisch modelkwantisering, GPU-versnelling en geheugenbeheer, en biedt een REST API die compatibel is met het OpenAI-formaat, zodat bestaande tools en integraties zonder aanpassingen werken.
Door Ollama zelf te hosten op je VPS elimineer je kosten per token, verwijder je snelheidsbeperkingen en zorg je ervoor dat elke prompt en respons op je eigen infrastructuur blijft. Het is de ideale backend voor teams die AI-gestuurde applicaties bouwen of voor iedereen die behoefte heeft aan private, altijd-actieve taalmodelinferentie.
Belangrijkste kenmerken van Ollama
100+ Open Modellen
Haal Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 en tientallen andere op en draai ze met één commando.
OpenAI-compatibele API
Drop-in REST API laat bestaande tools, SDK's en integraties verbinding maken met Ollama zonder codewijzigingen.
GPU-versnelling
Automatische NVIDIA CUDA en Apple Metal ondersteuning versnelt inferentie aanzienlijk vergeleken met CPU-only configuraties.
Multimodale ondersteuning
Gebruik visiemodellen zoals LLaVA om zowel afbeeldingen als tekst in hetzelfde gesprek te verwerken.
Aangepaste modelbestanden
Maak op maat gemaakte modellen met systeemprompts, temperatuurinstellingen en aangepaste parameters met behulp van Modelfiles.
Waarom Ollama op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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