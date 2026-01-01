Implementeer Piwigo met één-klik-installatie.
Volwassen open source fotogalerijplatform met honderden plugins, gedetailleerde deelopties en bulkimport-werkstromen voor omvangrijke archieven.
Kies een VPS-plan voor Piwigo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Piwigo kunt bouwen
Piwigo is een van de langstlopende open source fotogalerij-applicaties, specifiek gebouwd voor het beheren van grote fotocollecties. In tegenstelling tot lichtgewicht galerijscripts, verwerkt Piwigo archieven van honderdduizenden foto's met EXIF/IPTC-indexering, meerlaagse albumhiërarchieën, configureerbare miniatuurformaten, gedetailleerde per-albumrechten, en een plugin-ecosysteem van meer dan 200 community-extensies die alles omvatten van gezichtsherkenning tot aangepaste thema's.
Zelf-hosten van Piwigo op je VPS houdt originele afbeeldingen in volledige resolutie, locatiegegevens en weergavestatistieken op infrastructuur die je beheert, in plaats van deze over te dragen aan een foto-SaaS. De PHP- en MySQL-stack is oersterk, draait op minimale middelen en produceert galerijen die al twee decennia online zijn — waardoor Piwigo een populaire keuze is voor clubs, musea, fotografen en families die willen dat hun fotoarchief langer meegaat dan welke specifieke cloudprovider dan ook.
Belangrijkste kenmerken van Piwigo
Enorme bibliotheekschaalvergroting
Vanaf dag één ontworpen om archieven van honderdduizenden foto's te verwerken met snel bladeren, zoeken en paginering — niet alleen hobbyistengalerijen.
Meerlaagse albums
Organiseer foto's in geneste albums en virtuele albums (één foto kan op meerdere plaatsen verschijnen) met machtigingen per album voor gedetailleerd delen.
EXIF- en IPTC-indexering
Automatische extractie van camera-, lens- en IPTC-metadata maakt foto's doorzoekbaar op camerabody, brandpuntsafstand, locatie of elke aangepaste tag.
200+ plug-ins
De actieve community-extensiecatalogus omvat gezichtsherkenning, watermerken, slideshowthema's, mobiele uploaders, sociaal delen en meer.
Granulaire deling
Openbare, privé, met wachtwoord beveiligde en groepsbeperkte albumtoegang met downloadrechten per foto en EXIF-strippen voor gedeelde albums.
Bulkimporttools
Server-side en FTP/SFTP synchronisatieworkflows maken het gemakkelijk om duizenden foto's tegelijk te uploaden, in plaats van ze één voor één handmatig te moeten doorlopen.
Waarom Piwigo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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