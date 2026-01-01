Piwigo is een van de langstlopende open source fotogalerij-applicaties, specifiek gebouwd voor het beheren van grote fotocollecties. In tegenstelling tot lichtgewicht galerijscripts, verwerkt Piwigo archieven van honderdduizenden foto's met EXIF/IPTC-indexering, meerlaagse albumhiërarchieën, configureerbare miniatuurformaten, gedetailleerde per-albumrechten, en een plugin-ecosysteem van meer dan 200 community-extensies die alles omvatten van gezichtsherkenning tot aangepaste thema's.

Zelf-hosten van Piwigo op je VPS houdt originele afbeeldingen in volledige resolutie, locatiegegevens en weergavestatistieken op infrastructuur die je beheert, in plaats van deze over te dragen aan een foto-SaaS. De PHP- en MySQL-stack is oersterk, draait op minimale middelen en produceert galerijen die al twee decennia online zijn — waardoor Piwigo een populaire keuze is voor clubs, musea, fotografen en families die willen dat hun fotoarchief langer meegaat dan welke specifieke cloudprovider dan ook.