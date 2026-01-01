Implementeer Fenrus met één-klik-installatie.
Persoonlijke startpagina en dashboard voor snelle toegang tot je apps, sites en services met slimme app-widgets en aangepaste zoekmachines.
Kies een VPS-plan voor Fenrus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fenrus kunt bouwen
Fenrus is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat de nieuw tabbladpagina van je browser vervangt door een volledig aanpasbare startpagina. Organiseer links en applicaties in groepen, gebruik slimme app-widgets die live gegevens ophalen van diensten zoals Sonarr, Radarr en Jellyfin, en configureer meerdere zoekmachines met sneltoetsen. Al je persoonlijke apps en veelbezochte sites zijn in één oogopslag beschikbaar vanaf één enkele, privé-pagina.
Omdat Fenrus volledig op je eigen VPS draait, worden geen van je app-URL's, gebruikspatronen of geconfigureerde diensten gedeeld met dashboarddiensten van derden. Gegevens worden opgeslagen in een lichtgewicht LiteDB-bestand, wat betekent dat er geen externe database te beheren is — de installatie duurt seconden en de gehele configuratie is opgenomen in één enkel volume.
Belangrijkste kenmerken van Fenrus
Slimme App Widgets
Verbind diensten zoals Sonarr, Radarr, Jellyfin en andere om livestatus, tellingen en activiteitsgegevens direct op je dashboardtegels weer te geven.
Aangepaste zoekmachines
Voeg elke zoekmachine toe met een URL-patroon en een toetsencombinatie, schakel dan tussen Google, DuckDuckGo of je eigen Searx-instantie met één toetsaanslag.
Georganiseerde App-groepen
Orden links en applicaties in benoemde groepen om werkapps, mediadiensten, domotica en persoonlijke sites netjes gescheiden te houden.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker heeft een onafhankelijke dashboardconfiguratie, zodat iedereen in het huishouden of team zijn eigen lay-out en applijst kan beheren.
Automatische Favicons
Fenrus haalt automatisch favicons binnen voor links waarvoor geen aangepast pictogram is geconfigureerd, waardoor je dashboard visueel netjes blijft zonder handmatig werk.
Geen Externe Database
Alle configuratie wordt opgeslagen in één LiteDB-bestand — geen PostgreSQL of MySQL nodig, waardoor back-ups en migraties een simpele bestandskopie zijn.
Waarom Fenrus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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