Fenrus is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat de nieuw tabbladpagina van je browser vervangt door een volledig aanpasbare startpagina. Organiseer links en applicaties in groepen, gebruik slimme app-widgets die live gegevens ophalen van diensten zoals Sonarr, Radarr en Jellyfin, en configureer meerdere zoekmachines met sneltoetsen. Al je persoonlijke apps en veelbezochte sites zijn in één oogopslag beschikbaar vanaf één enkele, privé-pagina.

Omdat Fenrus volledig op je eigen VPS draait, worden geen van je app-URL's, gebruikspatronen of geconfigureerde diensten gedeeld met dashboarddiensten van derden. Gegevens worden opgeslagen in een lichtgewicht LiteDB-bestand, wat betekent dat er geen externe database te beheren is — de installatie duurt seconden en de gehele configuratie is opgenomen in één enkel volume.