Tot wel 69% korting op Fenrus

Implementeer Fenrus met één-klik-installatie.

Persoonlijke startpagina en dashboard voor snelle toegang tot je apps, sites en services met slimme app-widgets en aangepaste zoekmachines.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Fenrus kunt bouwen

Fenrus is een zelfgehost persoonlijk dashboard dat de nieuw tabbladpagina van je browser vervangt door een volledig aanpasbare startpagina. Organiseer links en applicaties in groepen, gebruik slimme app-widgets die live gegevens ophalen van diensten zoals Sonarr, Radarr en Jellyfin, en configureer meerdere zoekmachines met sneltoetsen. Al je persoonlijke apps en veelbezochte sites zijn in één oogopslag beschikbaar vanaf één enkele, privé-pagina.

Omdat Fenrus volledig op je eigen VPS draait, worden geen van je app-URL's, gebruikspatronen of geconfigureerde diensten gedeeld met dashboarddiensten van derden. Gegevens worden opgeslagen in een lichtgewicht LiteDB-bestand, wat betekent dat er geen externe database te beheren is — de installatie duurt seconden en de gehele configuratie is opgenomen in één enkel volume.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Fenrus

Slimme App Widgets

Verbind diensten zoals Sonarr, Radarr, Jellyfin en andere om livestatus, tellingen en activiteitsgegevens direct op je dashboardtegels weer te geven.

Aangepaste zoekmachines

Voeg elke zoekmachine toe met een URL-patroon en een toetsencombinatie, schakel dan tussen Google, DuckDuckGo of je eigen Searx-instantie met één toetsaanslag.

Georganiseerde App-groepen

Orden links en applicaties in benoemde groepen om werkapps, mediadiensten, domotica en persoonlijke sites netjes gescheiden te houden.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Elke gebruiker heeft een onafhankelijke dashboardconfiguratie, zodat iedereen in het huishouden of team zijn eigen lay-out en applijst kan beheren.

Automatische Favicons

Fenrus haalt automatisch favicons binnen voor links waarvoor geen aangepast pictogram is geconfigureerd, waardoor je dashboard visueel netjes blijft zonder handmatig werk.

Geen Externe Database

Alle configuratie wordt opgeslagen in één LiteDB-bestand — geen PostgreSQL of MySQL nodig, waardoor back-ups en migraties een simpele bestandskopie zijn.

Waarom Fenrus op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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