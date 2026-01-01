Implementeer Warracker met één klik installatie.
Zelfgehost garantiebeheersysteem voor het bijhouden van productgaranties, bonnen en claims op één plek.
Kies een VPS-plan voor Warracker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Warracker kunt bouwen
Warracker is een open-source garantievolgapplicatie die al je productgaranties, aankoopdocumenten en claimgeschiedenissen centraliseert in één zelf-gehost dashboard. In plaats van te zoeken in e-mailthreads, archiefkasten of spreadsheets, krijg je een doorzoekbare database met vervalwaarschuwingen, documentopslag en toegang voor meerdere gebruikers voor teams en huishoudens.
Warracker zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je aankoopbewijzen, factuurscans en productserienummers op infrastructuur blijven die jij beheert. Met proactieve e-mail- en pushmeldingen via Apprise ontvang je van tevoren waarschuwingen voordat garanties verlopen, zodat je kunt handelen zolang de dekking nog van toepassing is.
Belangrijkste kenmerken van Warracker
Garantievervalmeldingen
Ontvang e-mail en pushmeldingen via 100+ diensten, waaronder Telegram, Slack en Discord, voordat garanties verlopen.
Documentopslag
Upload en koppel bonnen, facturen en handleidingen direct aan elke garantieregistratie voor directe toegang wanneer nodig.
Claimslevenscyclusregistratie
Beheer garantieclaims end-to-end met statusupdates en volledig inzicht in het gehele claimsproces.
Geavanceerd zoeken en filteren
Vind direct elke garantie op productnaam, serienummer, leverancier of aangepaste tags in je hele catalogus.
Multi-gebruikerstoegang
Deel garantieregistraties binnen een team of huishouden met rolgebaseerde machtigingen en beheercontroles voor beheerders.
CSV Import- en Export
Migreer bestaande garantieregistraties vanuit spreadsheets via CSV-import en exporteer je gegevens altijd voor volledige portabiliteit.
Waarom Warracker op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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