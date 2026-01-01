Warracker is een open-source garantievolgapplicatie die al je productgaranties, aankoopdocumenten en claimgeschiedenissen centraliseert in één zelf-gehost dashboard. In plaats van te zoeken in e-mailthreads, archiefkasten of spreadsheets, krijg je een doorzoekbare database met vervalwaarschuwingen, documentopslag en toegang voor meerdere gebruikers voor teams en huishoudens.

Warracker zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je aankoopbewijzen, factuurscans en productserienummers op infrastructuur blijven die jij beheert. Met proactieve e-mail- en pushmeldingen via Apprise ontvang je van tevoren waarschuwingen voordat garanties verlopen, zodat je kunt handelen zolang de dekking nog van toepassing is.